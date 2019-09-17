Клопп: "Мой агент пошутил насчет погоды"

Юрген Клопп призвал воспринимать как шутку заявление его агента о том, что немецкий тренер может оставить "Ливерпуль" из-за плохой погоды в Англии.

В понедельник пресса растиражировала интервью агента Марка Косицке, который поставил под сомнение продление истекающего в 2022 году контракта Клоппа.



Косицке говорил, что Клопп и его семья недовольны местной погодой, а также отсутствием полноценных зимних каникул. На пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов против "Наполи", Юрген не мог не прокомментировать столь громкое заявление.



"В этой истории ничего нет. Он захотел пошутить, поэтому теперь серьезным должен быть я".



"Это немецкий юмор, но, видимо, никто этого не понял... Меня совершенно устраивает местная погода. Я вас уверяю, что погода никогда не была для меня причиной при выборе города, так что это и не причина для меня покинуть страну".



"Возможно, в данный момент в Англии самая здоровая погода в мире — достаточно часто идет дождь, свежо. Совсем наоборот относительно этого помещения!"



"В этой истории ничего нет. Он мой агент и мой друг. Когда я однажды говорил о погоде, то речь была о ветре, который может оказать влияние на игру в футбол, но в Англии это непозволительно. Это не причина для меня уезжать из страны. Я в порядке", — цитирует Клоппа Sky Sports.