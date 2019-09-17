Семь вещей, что мы узнали в 5-м туре

5-й тур Премьер-Лиги был отмечен продлением 100-процентной серии "Ливерпуля" и сенсационной осечкой "Манчестер Сити". Тэмми Абрахэм оформил хет-трик, а "Уотфорд" запугал "Арсенал". О сыгранных матчах — подробнее.





"Ливерпуль" идет по-прежнему без потерь



Гол Йетро Виллемса на старте встречи получился выдающимся, но судьба "Ньюкасла" в игре с "Ливерпулем" была предопределена. Команда Юргена Клоппа стала пропускать регулярно, но это не мешает ей побеждать. В субботу мерсисайдцы снова уверенно взяли три очка.



Пять из пяти в этом сезоне, 14 подряд в чемпионате в целом. Более того, "Ливерпуль" стал первой в истории Премьер-Лиги командой, выигравшей 14 подряд матчей с разницей в два мяча минимум. Превосходство "Ливерпуля" над оппонентами сейчас налицо, но уже в ближайшем туре подопечных Клоппа ждет серьезная проверка на поле "Челси". Стоит ли ее опасаться? При всех проблемах "Ливерпуля" в обороне, защита "синих" впечатляет еще меньше, а Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане сейчас в великолепной форме.



Абрахэма не остановить



В сезоне 2014/15 Диего Косте удалось забить семь голов в четырех дебютных матчах в составе "Челси". Абрахэму понадобилось пять игр, но его показатели все равно впечатляют больше. Если Коста был дорогостоящим подписанием с высокими ожиданиями, то воспитанник "синих" Абрахэм получил шанс благодаря обстоятельствам. Прежде проявить себя по-настоящему Тэмми удавалось только на уровне Чемпионшипа.



Да, обстоятельства помогли, но справляется Абрахэм лучше всех нападающих "Челси" со времен того же Косты. Его первый хет-трик случился в последней игре на поле "Вулверхэмптона", и во всех трех случаях 21-летний форвард проявил свои особые таланты. "Челси" эффектно переиграл "волков", и на фоне счета 2:5 и такой игры молодежи легко забыть о том, что команда Фрэнка Лэмпарда только раз в сезоне пропускала меньше двух мячей.



"Тоттенхэм" прорвало



Очень скромная игра "Тоттенхэма" в первых турах позволила команде Маурисио Почеттино победить только раз. И о неудаче речь здесь не шла. "Шпоры" вполне могли не иметь даже этого минимума, учитывая, как долго "Астон Вилла" держала преимущество на их поле.



Затем лондонцы уступили дома "Ньюкаслу", но намеков на второе подряд поражение в своих стенах теперь не было. "Кристал Пэлас" славится умением огорчать грандов в гостях, хотя "Тоттенхэму" "орлы" проиграли в девятый раз подряд. И на этот раз без всяких шансов. Такого мощного старта от команды Почеттино мы не видели давно. Четыре гола в первом тайме, великолепный дубль Сон Хен Мина и – почему-то — ни одного мяча Харри Кейна. Наверное, только бомбардир "шпор" в этот день не мог в полной мере восхититься тем, как сыграла его команда.



"Лестер" разочаровывает на "Олд Траффорд"



Когда-то проиграть минимально на поле "Манчестер Юнайтед" — это был хороший итог для команды вроде "Лестера". Но сейчас "лисы" отправлялась на "Олд Траффорд" с высокими ожиданиями, которым не смогли соответствовать.



Пропустив в первом тайме с пенальти от Маркуса Рэшфорда, "Лестер" владел инициативой большую часть времени. Но команда Роджерса играла без привычного качества в завершающей стадии атак. И парадокс этой встречи именно в этом. Если осторожный футбол "Юнайтед" (вместе с выстраданным голом) читался заранее, то как раз от "Лестера" ждали больше острых действий в атакующей линии, где большую часть времени изолированным выглядел Джейми Варди.



"Юнайтед" переживать за характер победы не стоит. В нынешнем виде команды Оле Гуннара Сульшера должна радовать любая победа, учитывая то, как редко они случаются в последние полгода.



"Манчестер Сити" уже проиграл



В позапрошлом сезоне "горожане" долго хранили мечты о непобедимом статусе. В сезоне перед этим капитуляция случилась еще в декабре, когда "Сити" уступил на поле "Челси". На этот раз иллюзии развеяны совсем быстро — уже в пятой игре Премьер-Лиги команда Пепа Гвардиолы терпит неудачу.



И терпит ее совсем не там, где этого стоило ожидать. Чемпионы прошлого сезона были по обе стороны, и "Норвич" играл с "Сити" без всякого страха. В большинстве случаев такой футбол аутсайдера поможет манкунианцам, но не на этот раз. У "канареек" сработало все задуманное, их не подвела реализация, а всегда хрупкая оборона "Сити" предстала в своем худшем виде. Ошибка Отаменди стоит особняком, хотя она лишь была наиболее очевидной, но далеко не единственной.



10 очков после пяти игр — это также худший показатель для команды Гвардиолы за все четыре сезона в Англии. Дистанции на таком раннем этапе считать преждевременно, но послематчевые комментарии Пепа указывают на тревожность тренера.



"Эвертон" не меняется



Знает ли кто-то, чего ожидать от "Эвертона" в каждой конкретной встрече? Перед Марку Силвой стоят серьезные задачи, которые этим летом снова подкрепились большими трансферами. Но "ириски" совершенно не меняются с начала предыдущей кампании. Команда не является постоянной величиной, у нее нет четкого игрового рисунка, и матчи складываются для "ирисок" как придется.



В это воскресенье пришлось плохо. За две недели до этого "Эвертон" в домашней игре с "Вулверхэмптоном" показал пример того футбола, который ждут от команды. Но подопечные Силвы тут же сделали шаг назад. На поле "Борнмута" мерсисайдцы проиграли 3:1 и пострадали не только от мастерства Каллума Уилсона или Райана Фрэйзера. "Эвертон" просто не способен проводить на стабильном уровне каждый матч. И очередное обновление состава этому не поможет.



Кике Санчес Флорес завел "Уотфорд"



С одной стороны, "шершни" по-прежнему остаются без побед и идут на последнем месте. Да и привычные беды в обороне пока не исчезли: "Уотфорд" позволил "Арсеналу" забить два очень простых гола еще до перерыва. Но впечатление от первой игры Кике Санчеса Флореса после возвращения все равно положительные — такого жадного и агрессивного "Уотфорда" на "Викаридж Роуд" в последние месяцы не видели.



Разочарование для "шершней" в том, что с таким преимуществом они смогли взять только очко. "Арсенал" буквально отбивался от аутсайдера. "Уотфорд" нанес по воротам гостей 31 удар, что впечатляет в случае с командой Флореса, которого принято считать оборонительным тренером. Обороняться от критики теперь нужно Унаи Эмери. Даже по скромным выездным стандартам "Арсенала", это выступление было по-настоящему слабым.



Иван Громиков специльно для FAPL.ru