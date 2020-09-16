"Астон Вилла" и "Вест Хэм" сыграли без голов

В заключительном матче 5-го тура Премьер-Лиги "Вест Хэм" упустил возможность догнать по очкам "Манчестер Сити" и ворваться в топ-4, сыграв с "Астон Виллой" на 0:0.

Несмотря на отсутствие голов в матче на "Вилла Парк", игра получилась достаточно горячей. Например, Анвар Эль-Гази повздорил с собственным одноклубником Тайроном Мингсом, а "молотобоец" Артур Масуаку был удален за 23 минуты до конца.



Самые же опасные моменты в матче имел полузащитник хозяев Джон Макгинн, однако оба раза ему не удалось пробить голкипера Лукаша Фабиански.



Ничья 0:0 означает, что "Вест Хэм" оказался в числе шести команд, имеющих в своем активе по восемь очков. "Сити", несмотря на поражение от "Норвича", так и остался вторым.



"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче