"Астон Вилла" и "Вест Хэм" сыграли без голов
В заключительном матче 5-го тура Премьер-Лиги "Вест Хэм" упустил возможность догнать по очкам "Манчестер Сити" и ворваться в топ-4, сыграв с "Астон Виллой" на 0:0.
Несмотря на отсутствие голов в матче на "Вилла Парк", игра получилась достаточно горячей. Например, Анвар Эль-Гази повздорил с собственным одноклубником Тайроном Мингсом, а "молотобоец" Артур Масуаку был удален за 23 минуты до конца.
Самые же опасные моменты в матче имел полузащитник хозяев Джон Макгинн, однако оба раза ему не удалось пробить голкипера Лукаша Фабиански.
Ничья 0:0 означает, что "Вест Хэм" оказался в числе шести команд, имеющих в своем активе по восемь очков. "Сити", несмотря на поражение от "Норвича", так и остался вторым.
"Астон Вилла" — "Вест Хэм". Отчет о матче
16.09.2019 23:55
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Печальненько... Энергии нет, движения мало
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