Гари Невилл раскритиковал агента Погба

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл обрушился с критикой на Мино Райолу, агента полузащитника Поля Погба.

На протяжении летнего трансферного окна в прессе не утихали слухи, сватающие Погба в "Ювентус" и "Реал". Райола, будучи материально заинтересованным в отъезде Поля из Манчестера, всячески подстегивал эти спекуляции.



Невилл же считает, что Райола повел себя неподобающим образом, и "красным дьяволам" будет лучше оборвать все контакты с Мино.



Его агент — это позор, он позорится по всей Европе — не только в связи с "Манчестер Юнайтед". Им нужно прекратить работать с ним. Он не разделяет ценности, которые вы хотите видеть в своем клубе".



"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" не нужно вести с ним никаких переговоров. Он будет пытаться устроить трансфер своего клиента, чтобы урвать свою долю. Он всегда так работает", — цитирует Невилла Sky Sports.