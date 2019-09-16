Гари Невилл раскритиковал агента Погба
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл обрушился с критикой на Мино Райолу, агента полузащитника Поля Погба.
На протяжении летнего трансферного окна в прессе не утихали слухи, сватающие Погба в "Ювентус" и "Реал". Райола, будучи материально заинтересованным в отъезде Поля из Манчестера, всячески подстегивал эти спекуляции.
Невилл же считает, что Райола повел себя неподобающим образом, и "красным дьяволам" будет лучше оборвать все контакты с Мино.
Его агент — это позор, он позорится по всей Европе — не только в связи с "Манчестер Юнайтед". Им нужно прекратить работать с ним. Он не разделяет ценности, которые вы хотите видеть в своем клубе".
"На мой взгляд, "Манчестер Юнайтед" не нужно вести с ним никаких переговоров. Он будет пытаться устроить трансфер своего клиента, чтобы урвать свою долю. Он всегда так работает", — цитирует Невилла Sky Sports.
16.09.2019 22:00
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