Дивок Ориги пропустит до двух недель

Дивок Ориги Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги пропустит до двух недель с травмой лодыжки.

Ориги повредил свою лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу, уступив свое место на поле Роберто Фирмино еще в первом тайме.

В результате 24-летний бельгиец не поехал с "Ливерпулем" в Италию на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи", а также пропустит выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги в воскресенье.

Вдобавок Дивок может пропустить два матча на следующей неделе — против "МК Донс" в Кубке Лиги и против "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-Лиге.

"Новости насчет Дива заключаются в том, что его травма не слишком серьезна. Мы ожидаем, что он пропустит от одной до двух недель. Это зависит от того, когда он сможет совладать с болью".

"Там правда ничего серьезного. Это просто болевые ощущения, но с ним все должно быть в порядке", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".

Также сегодня стало известно, что защитник Энди Робертсон пропустил тренировку "Ливерпуля" в понедельник из-за небольшого ушиба. Шотландец полетел в Италию, но во вторник пройдет фитнес-тест.


Метки Ливерпуль, Ориги, Робертсон, травмы

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 16.09.2019 21:37 # tigerpool
    Энди Робертсон это уже реальная угроза

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  2. largo-winch 16.09.2019 21:35 # largo-winch
    Здоровья топарику

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  3. slash-lfc 16.09.2019 21:04 # slash-lfc
    Футбол без Ориги - ничто. Здоровья топарю.

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