Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги пропустит до двух недель с травмой лодыжки.

Ориги повредил свою лодыжку в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в субботу, уступив свое место на поле Роберто Фирмино еще в первом тайме.



В результате 24-летний бельгиец не поехал с "Ливерпулем" в Италию на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Наполи", а также пропустит выезд к "Челси" в рамках Премьер-Лиги в воскресенье.



Вдобавок Дивок может пропустить два матча на следующей неделе — против "МК Донс" в Кубке Лиги и против "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-Лиге.



"Новости насчет Дива заключаются в том, что его травма не слишком серьезна. Мы ожидаем, что он пропустит от одной до двух недель. Это зависит от того, когда он сможет совладать с болью".



"Там правда ничего серьезного. Это просто болевые ощущения, но с ним все должно быть в порядке", — цитирует главного тренера Юргена Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".



Также сегодня стало известно, что защитник Энди Робертсон пропустил тренировку "Ливерпуля" в понедельник из-за небольшого ушиба. Шотландец полетел в Италию, но во вторник пройдет фитнес-тест.