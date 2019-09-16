Лэмпард предвкушает свой тренерский дебют в Лиге Чемпионов
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что предвкушает свой тренерский дебют в Лиге Чемпионов.
За свою игровую карьеру Лэмпард провел более 100 матчей в Лиге Чемпионов за "синих", а в сезоне 2011/12 помог клубу выиграть заветный трофей.
Во вторник на "Стэмфорд Бридж" прибудет "Валенсия", чтобы сыграть матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, и Фрэнк с нетерпением ожидает этого поединка.
"Это определенно приятное ощущение, когда ты видишь, что твоя команда играет так, как сыграли мы против "Вулверхэмптона". Нам нужно больше матчей без пропущенных мячей, и нам нужно продолжать над этим работать".
"Да, впереди Лиги Чемпионов. Это лучшее клубное соревнование в мировом футболе, и я уверен, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахэм и Фикайо Томори находятся в восторге по этому поводу".
"Это должны чувствовать все игроки — все они любят Лигу Чемпионов. Я предвкушаю свой дебют там в качестве тренера", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
16.09.2019 20:00
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Удачи тебе старый)
Буду за Френки в этом матче, по текстовой трансл топить)
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Норм чашка У топарика
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