Лэмпард предвкушает свой тренерский дебют в Лиге Чемпионов

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что предвкушает свой тренерский дебют в Лиге Чемпионов.

За свою игровую карьеру Лэмпард провел более 100 матчей в Лиге Чемпионов за "синих", а в сезоне 2011/12 помог клубу выиграть заветный трофей.



Во вторник на "Стэмфорд Бридж" прибудет "Валенсия", чтобы сыграть матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов, и Фрэнк с нетерпением ожидает этого поединка.



"Это определенно приятное ощущение, когда ты видишь, что твоя команда играет так, как сыграли мы против "Вулверхэмптона". Нам нужно больше матчей без пропущенных мячей, и нам нужно продолжать над этим работать".



"Да, впереди Лиги Чемпионов. Это лучшее клубное соревнование в мировом футболе, и я уверен, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахэм и Фикайо Томори находятся в восторге по этому поводу".



"Это должны чувствовать все игроки — все они любят Лигу Чемпионов. Я предвкушаю свой дебют там в качестве тренера", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.