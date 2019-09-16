Санчо и Мэддисон — приоритетные цели МЮ на следующее лето

Джейдон Санчо и Джеймс Мэддисон "Манчестер Юнайтед" приступил к составлению списка трансферных целей на следующее лето и останется верен своей политике по приглашению талантливых британских игроков.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер потратил почти 150 миллионов фунтов на Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.

Как утверждает ESPN, по окончании сезона Сульшер продолжит наращивать британский контингент — во главе его списка находятся вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.

Сульшер уверен, что Санчо и Мэддисон помогут "Юнайтед" забивать больше голов и восполнят ту потерю, которую команда понесла, проводив Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в "Интер".

Среди прочих имен в списке Сульшера значатся полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф, нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон и защитник "Стоука" Натан Коллинс.


Метки Боруссия, Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 922

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.09.2019 19:55 # chelsiukpro
    Всё МуМу превращается с Сульшером в середняка собирая бритов

    (ответить)

  2. liverfun 16.09.2019 19:50 # liverfun
    на бумаге неплохо, но таким талантам нужен топ тренер, умеющий работать с молодежью, иначе от такой сделки выйграют только дортмунд и лестер, маню не усилится, а пацаны загубят карьеры

    (ответить)

  3. lfcynwa 16.09.2019 19:36 # lfcynwa
    британизация однако

    (ответить)

  4. januzaj00 16.09.2019 19:27 # januzaj00
    Когда мю левоногого возьмёт

    (ответить)

  5. tursa 16.09.2019 19:21 # tursa
    Санчо в мс, мэддисон в лфк

    (ответить)

  6. mancunia-planet 16.09.2019 19:02 # mancunia-planet
    Вот это вообще то круто, за любые бабки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: