Санчо и Мэддисон — приоритетные цели МЮ на следующее лето

"Манчестер Юнайтед" приступил к составлению списка трансферных целей на следующее лето и останется верен своей политике по приглашению талантливых британских игроков.

Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер потратил почти 150 миллионов фунтов на Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.



Как утверждает ESPN, по окончании сезона Сульшер продолжит наращивать британский контингент — во главе его списка находятся вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.



Сульшер уверен, что Санчо и Мэддисон помогут "Юнайтед" забивать больше голов и восполнят ту потерю, которую команда понесла, проводив Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в "Интер".



Среди прочих имен в списке Сульшера значатся полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф, нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон и защитник "Стоука" Натан Коллинс.