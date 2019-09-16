Санчо и Мэддисон — приоритетные цели МЮ на следующее лето
"Манчестер Юнайтед" приступил к составлению списка трансферных целей на следующее лето и останется верен своей политике по приглашению талантливых британских игроков.
Минувшим летом главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер потратил почти 150 миллионов фунтов на Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Даниэля Джеймса.
Как утверждает ESPN, по окончании сезона Сульшер продолжит наращивать британский контингент — во главе его списка находятся вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и атакующий полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.
Сульшер уверен, что Санчо и Мэддисон помогут "Юнайтед" забивать больше голов и восполнят ту потерю, которую команда понесла, проводив Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса в "Интер".
Среди прочих имен в списке Сульшера значатся полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф, нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон и защитник "Стоука" Натан Коллинс.
16.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
Всё МуМу превращается с Сульшером в середняка собирая бритов
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на бумаге неплохо, но таким талантам нужен топ тренер, умеющий работать с молодежью, иначе от такой сделки выйграют только дортмунд и лестер, маню не усилится, а пацаны загубят карьеры
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британизация однако
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Когда мю левоногого возьмёт
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Санчо в мс, мэддисон в лфк
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Вот это вообще то круто, за любые бабки
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