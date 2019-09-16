Рюдигер пропустит матч против "Валенсии"

Защитник Антонио Рюдигер не поможет "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов против "Валенсии" во вторник вечером.

В минувшую субботу Рюдигер сыграл свой первый матч с апреля, выйдя в старте против "Вулверхэмптона". Однако возвращение Антонио после травмы колена было омрачено новым повреждением, пускай и не таким серьезным.



У 26-летнего игрока сборной Германии возникли проблемы с пахом, и теперь он составит компанию Нголо Канте, Эмерсону Палмери, Каллуму Хадсон-Одои и Рису Джеймсу в лазарете "синих".



"Тони травмирован. На выходных он усугубил свою травму паховых мышц, которая беспокоила его пару недель, так что он вне игры. Сегодня он пройдет углубленное обследование, чтобы оценить его состояние, но я надеюсь, он выбыл ненадолго".



"Канте, Хадсон-Одои и Джеймс здоровы, но не в форме для игры в футбол. Каллум и Рис проводят дополнительные занятия, и им может потребоваться еще один матч за резерв перед возвращением в первую команду".



"Состояние Нголо примерно такое же. Ему не нужно играть за резерв, но он будет тренироваться, потому что травма все еще немного беспокоит его", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Evening Standard.