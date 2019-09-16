Де Хеа заключил новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Напомним, предыдущее соглашение Де Хеа истекало уже в конце этого сезона. Начиная с января, Давид мог бы вести переговоры с зарубежными клубами.



Однако 28-летний испанец, среди претендентов на которого назывались "Ювентус" и ПСЖ, принял решение сохранить верность "красным дьяволам".



Благодаря новому контракту Де Хеа становится самым высокооплачиваемым голкипером мира — с учетом бонусов зарплата Давида теперь сможет достигать 350 тысяч фунтов в неделю.



"Я рад, что Давид надолго связал свое будущее с нашим клубом. В предыдущие годы Давид зарекомендовал себя лучшим в мире, и ему отводится важная роль в наших планах по возвращению "Манчестер Юнайтед" на законное место. Давид — великолепный человек, а его выдающееся мастерство является отличным фундаментом для нашей обороны".



"Во время своего пребывания здесь Давид осознал, что значит выступать за "Манчестер Юнайтед", и теперь он обладает всем, что ты хочешь видеть в голкипере. Как игрок, он по-прежнему целеустремлен и голоден до новых успехов. Все мы надеемся воплотить эти амбиции в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.



Добавим, что Де Хеа защищает ворота "дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 367 матчей, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.