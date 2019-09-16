Де Хеа заключил новый контракт с "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.

Напомним, предыдущее соглашение Де Хеа истекало уже в конце этого сезона. Начиная с января, Давид мог бы вести переговоры с зарубежными клубами.

Однако 28-летний испанец, среди претендентов на которого назывались "Ювентус" и ПСЖ, принял решение сохранить верность "красным дьяволам".

Благодаря новому контракту Де Хеа становится самым высокооплачиваемым голкипером мира — с учетом бонусов зарплата Давида теперь сможет достигать 350 тысяч фунтов в неделю.

"Я рад, что Давид надолго связал свое будущее с нашим клубом. В предыдущие годы Давид зарекомендовал себя лучшим в мире, и ему отводится важная роль в наших планах по возвращению "Манчестер Юнайтед" на законное место. Давид — великолепный человек, а его выдающееся мастерство является отличным фундаментом для нашей обороны".

"Во время своего пребывания здесь Давид осознал, что значит выступать за "Манчестер Юнайтед", и теперь он обладает всем, что ты хочешь видеть в голкипере. Как игрок, он по-прежнему целеустремлен и голоден до новых успехов. Все мы надеемся воплотить эти амбиции в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.

Добавим, что Де Хеа защищает ворота "дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 367 матчей, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 17:25

Количество просмотров Просмотров: 1470

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 16.09.2019 18:37 # gerrard08
    Пресыщенность - вот что двигало Де Хеей, когда он подписывал этот договор об отсутствии у себя хотя бы каких-либо амбиций.
    Еще года 2 назад у меня забомбило бы, а щас, понимая что от той самой пресыщенности и усталости воевать в одичнку, он заметно понизил к себе требования и на комфортных(а щас еще более комфортных) для себя условиях начал деградировать. Как итог, как всегда главными лохами останутся манки, которых уже по привычки задоили. Правда я думал что тысяч 400-450 он все же выбьет.

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  2. caxar 16.09.2019 18:31 # caxar
    Факсимилиан Дегея

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  3. lampard78 16.09.2019 18:12 # lampard78
    Переиначивая уже практически классика:

    Реалы, Парижи
    Смазали лыжи
    Де Хее остался
    Клубишко пожиже.

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  4. coon4 16.09.2019 18:09 # coon4
    Срульшер на фото так за него держится, будто ему на яйца повесили кило динамита и дали де хее детонатор.

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  5. roberto-89 16.09.2019 18:07 # roberto-89
    топово доят му му уахахахахха

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  6. mufc1994 16.09.2019 18:04 # mufc1994
    Де xуй просто никому не нужен оказался вот и подписал))

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  7. mancunia-planet 16.09.2019 18:01 # mancunia-planet
    Что ж, лучший кипер мира в лучшем клубе мира, всё правильно.

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  8. lampard78 16.09.2019 17:55 # lampard78
    В принципе, ведущие игроки клубов, у которых нет проблем ни с деньгами, ни с ффп и должны столько получать. Другое дело, что он с середины прошлого сезона херню какую-то исполняет в воротах и всё меньше становится похожим на ведущего игрока. Хотя вон Ван дер Сар в него верит и считает, что спад Де Хеа преодолеет. Посмотрим. Теперь ему самое время возвращать свою форму с такой-то зп.

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  9. lancerlancer1 16.09.2019 17:49 # lancerlancer1
    https://i.imgflip.com/b6onu.jpg

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  10. chelsiukpro 16.09.2019 17:47 # chelsiukpro
    Пипец и этому бродяге дали 350 кусков в неделю, недорозуменее опять с зарплатами, только Санчеса сплавили.
    Другой клуб бы продал и за вырученые денги взял бы Топ кипера и зарплату в неделю 150 кусков максимум.
    Долбени!!!

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  11. ilovemanutd 16.09.2019 17:45 # ilovemanutd
    Теперь от Линделёфа будет зависеть получит ли Давид несколько лишних десятков тысяч фунтов.

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  12. vyrentz 16.09.2019 17:45 # vyrentz
    из-за спада, просто не было вариантов

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  13. opt1k 16.09.2019 17:42 # opt1k
    Когда поставил на карьере крест и не стремишься добиться ничего больше (с) Де Хеа

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  14. largo-winch 16.09.2019 17:32 # largo-winch
    Благодаря новому контракту Де Хеа становится самым высокооплачиваемым голкипером мира — с учетом бонусов зарплата Давида теперь сможет достигать 350 тысяч фунтов в неделю.


    Источник: http://fapl.ru/posts/73439/?c=1

    Дело Санчоуза живет

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  15. jani-radari 16.09.2019 17:28 # jani-radari
    о бля

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