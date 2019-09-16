Де Хеа заключил новый контракт с "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанные до июня 2023 и предусматривающий опцию продления на 12 месяцев.
Напомним, предыдущее соглашение Де Хеа истекало уже в конце этого сезона. Начиная с января, Давид мог бы вести переговоры с зарубежными клубами.
Однако 28-летний испанец, среди претендентов на которого назывались "Ювентус" и ПСЖ, принял решение сохранить верность "красным дьяволам".
Благодаря новому контракту Де Хеа становится самым высокооплачиваемым голкипером мира — с учетом бонусов зарплата Давида теперь сможет достигать 350 тысяч фунтов в неделю.
"Я рад, что Давид надолго связал свое будущее с нашим клубом. В предыдущие годы Давид зарекомендовал себя лучшим в мире, и ему отводится важная роль в наших планах по возвращению "Манчестер Юнайтед" на законное место. Давид — великолепный человек, а его выдающееся мастерство является отличным фундаментом для нашей обороны".
"Во время своего пребывания здесь Давид осознал, что значит выступать за "Манчестер Юнайтед", и теперь он обладает всем, что ты хочешь видеть в голкипере. Как игрок, он по-прежнему целеустремлен и голоден до новых успехов. Все мы надеемся воплотить эти амбиции в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер.
Добавим, что Де Хеа защищает ворота "дьяволов" с 2011 года. За это время он провел 367 матчей, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.
16.09.2019 17:25
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Последние комментарии:
Пресыщенность - вот что двигало Де Хеей, когда он подписывал этот договор об отсутствии у себя хотя бы каких-либо амбиций.
Еще года 2 назад у меня забомбило бы, а щас, понимая что от той самой пресыщенности и усталости воевать в одичнку, он заметно понизил к себе требования и на комфортных(а щас еще более комфортных) для себя условиях начал деградировать. Как итог, как всегда главными лохами останутся манки, которых уже по привычки задоили. Правда я думал что тысяч 400-450 он все же выбьет.
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Факсимилиан Дегея
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Переиначивая уже практически классика:
Реалы, Парижи
Смазали лыжи
Де Хее остался
Клубишко пожиже.
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Срульшер на фото так за него держится, будто ему на яйца повесили кило динамита и дали де хее детонатор.
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топово доят му му уахахахахха
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Де xуй просто никому не нужен оказался вот и подписал))
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Что ж, лучший кипер мира в лучшем клубе мира, всё правильно.
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В принципе, ведущие игроки клубов, у которых нет проблем ни с деньгами, ни с ффп и должны столько получать. Другое дело, что он с середины прошлого сезона херню какую-то исполняет в воротах и всё меньше становится похожим на ведущего игрока. Хотя вон Ван дер Сар в него верит и считает, что спад Де Хеа преодолеет. Посмотрим. Теперь ему самое время возвращать свою форму с такой-то зп.
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https://i.imgflip.com/b6onu.jpg
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Пипец и этому бродяге дали 350 кусков в неделю, недорозуменее опять с зарплатами, только Санчеса сплавили.
Другой клуб бы продал и за вырученые денги взял бы Топ кипера и зарплату в неделю 150 кусков максимум.
Долбени!!!
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Теперь от Линделёфа будет зависеть получит ли Давид несколько лишних десятков тысяч фунтов.
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из-за спада, просто не было вариантов
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Когда поставил на карьере крест и не стремишься добиться ничего больше (с) Де Хеа
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Благодаря новому контракту Де Хеа становится самым высокооплачиваемым голкипером мира — с учетом бонусов зарплата Давида теперь сможет достигать 350 тысяч фунтов в неделю.
Источник: http://fapl.ru/posts/73439/?c=1
Дело Санчоуза живет
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о бля
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