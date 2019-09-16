Клопп может не подписать новый контракт из-за плохой погоды в Англии

Агент Юргена Клоппа назвал плохую английскую погоду причиной, почему главный тренер "Ливерпуля" колеблется насчет продления своего контракта.

Действующий контракт Клоппа истекает только в 2022 году, но владельцы мерсисайдского клуба уже давно хотят наградить Юргена новой сделкой, особенно после победы в Лиге Чемпионов.



52-летний немец не спешит соглашаться на повышение зарплаты, и на то есть веская причина, касающаяся качества жизни.



"У Юргена все еще есть контракт до 2022 года, и это не секрет, что клуб хотел бы его продлить. Однако у нас все еще есть немного времени подумать".



"Мы должны подождать и посмотреть, как все будет развиваться и как изменится климат — улучшится ли погода в Англии или только в Германии".



"Я помню, впервые "Ливерпуль" обратился насчет продления контракта еще в ноябре или декабре. Я сказал: "Давайте подождем". Юрген с женой просыпаются утром, а за окном темно. Когда они снова встречаются вечером, за окном также темно. Либо это какая-то серость и изморось".



"Зимой в Германии есть перерыв, когда погода очень плохая. Клубы уходят на двухнедельные каникулы и сразу же отправляются на тренировочный сбор в какое-нибудь солнечное место".



"Английскому же тренеру приходится быть готовым провести до 13 матчей в этот период. При этом они и без того истощены, и это так непросто", — сообщил агент Марк Косицке Spox.