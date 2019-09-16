"Ливерпуль" узнал, с кем сыграет на клубном Чемпионате Мира

"Ливерпуль" узнал имена своих потенциальных соперников по полуфинальной стадии клубного Чемпионата Мира.

Выиграв финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" 1 июня, "красные" получил допуск к матчу за Суперкубок Европы, в котором они превзошли "Челси", а в декабре представят УЕФА на клубном Чемпионате Мира.



Будучи лучшей европейской командой, подопечные Юргена Клоппа стартуют на мини-турнире в Катаре сразу с полуфинала, где им предстоит сразиться с мексиканским "Монтеррем" или победителем матча между местным "Аль-Саддом" и новокалендонским "Иангеном".



Этот матч "Ливерпуль" проведет 18 декабря, а в случае победы сыграет в финале через три дня. Фаворитом другого полуфинала станет победитель Кубка Либертадорес, который завершится в ноябре.