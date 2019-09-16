"Ливерпуль" узнал, с кем сыграет на клубном Чемпионате Мира
"Ливерпуль" узнал имена своих потенциальных соперников по полуфинальной стадии клубного Чемпионата Мира.
Выиграв финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" 1 июня, "красные" получил допуск к матчу за Суперкубок Европы, в котором они превзошли "Челси", а в декабре представят УЕФА на клубном Чемпионате Мира.
Будучи лучшей европейской командой, подопечные Юргена Клоппа стартуют на мини-турнире в Катаре сразу с полуфинала, где им предстоит сразиться с мексиканским "Монтеррем" или победителем матча между местным "Аль-Саддом" и новокалендонским "Иангеном".
Этот матч "Ливерпуль" проведет 18 декабря, а в случае победы сыграет в финале через три дня. Фаворитом другого полуфинала станет победитель Кубка Либертадорес, который завершится в ноябре.
16.09.2019 16:00
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Последние комментарии:
Посмотрим. Декабрь самый ипанутый месяц в англиях.
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Ну и состав. Чисто тарелка нахаляву для Ливера. Гратс.
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ладно хоть не нужно лететь в южную америку
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ну раз 2 матча, то трофей в коллекцию не повредит...
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Ни разу не побеждали в этом турнире)
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