"Ливерпуль" узнал, с кем сыграет на клубном Чемпионате Мира

Ливерпуль "Ливерпуль" узнал имена своих потенциальных соперников по полуфинальной стадии клубного Чемпионата Мира.

Выиграв финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" 1 июня, "красные" получил допуск к матчу за Суперкубок Европы, в котором они превзошли "Челси", а в декабре представят УЕФА на клубном Чемпионате Мира.

Будучи лучшей европейской командой, подопечные Юргена Клоппа стартуют на мини-турнире в Катаре сразу с полуфинала, где им предстоит сразиться с мексиканским "Монтеррем" или победителем матча между местным "Аль-Саддом" и новокалендонским "Иангеном".

Этот матч "Ливерпуль" проведет 18 декабря, а в случае победы сыграет в финале через три дня. Фаворитом другого полуфинала станет победитель Кубка Либертадорес, который завершится в ноябре.


Метки клубный Чемпионат Мира, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1636

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  1. electric 16.09.2019 16:58 # electric
    Посмотрим. Декабрь самый ипанутый месяц в англиях.

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  2. lampard78 16.09.2019 16:49 # lampard78
    Ну и состав. Чисто тарелка нахаляву для Ливера. Гратс.

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  3. liverfun 16.09.2019 16:38 # liverfun
    ладно хоть не нужно лететь в южную америку

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  4. only--liverpool 16.09.2019 16:18 # only--liverpool
    ну раз 2 матча, то трофей в коллекцию не повредит...

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  5. mancunia-planet 16.09.2019 16:12 # mancunia-planet
    Ни разу не побеждали в этом турнире)

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