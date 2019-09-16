Орье счастлив в "Тоттенхэме", хотя и не смог уйти

Защитник Серж Орье заявил, что счастлив в "Тоттенхэме", несмотря на неудачную попытку вырваться из клуба минувшим летом.

На прошлой неделе Орье признался, что ему хотелось покинуть Северный Лондон в летнее трансферное окно. Сержем интересовались несколько европейских клубов, включая "Интер", однако "шпоры" не позволили ему уйти.



В субботу против "Кристал Пэлас" 26-летний ивуариец сыграл свой первый матч в этом сезоне. Орье отметился двумя результативными передачами и помог "Тоттенхэму" победить 4:0. После дерби Серж заверил, что рад остаться в команде Маурисио Почеттино.



"Да, я хотел уйти, но теперь трансферное окно уже закрыто, и эта ситуация позади. Я спокоен и рад остаться здесь".



"У меня были кое-какие мысли в голове насчет ухода, но главный тренер и президент переубедили меня".



"Это была очень личная ситуация, но теперь все в порядке, и каждый хочет дать мне второй шанс. Я рад остаться, рад сыграть и рад добиться победы".



"Нам нужно постараться изо всех сил в этом сезоне, стремясь к трофеям. В моей жизни ничего не изменилось. Я остался и теперь хочу показывать свою лучшую игру ради болельщиков, ради клуба, ради каждого", — цитирует Орье Sky Sports.