Брендан Роджерс сравнил Мэддисона с Коутиньо

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что атакующий полузащитник Джеймс Мэддисон напоминает ему его бывшего подопечного по "Ливерпулю" Филиппе Коутиньо.

В минувший уикенд "лисы" потерпели минимальное поражение в гостях у "Манчестер Юнайтед", однако Мэддисон проявил себя с лучшей стороны, постоянно нагружая оборону соперника.



Этот матч, вероятно, только усилил желание наставника "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера приобрести Джеймса, и Роджерс отлично понимает, чем 22-летний англичанин привлекателен для больших клубов.



"Он того рода игрок, который дрейфует от позиции к позиции. Помню, я работал с Коутиньо в "Ливерпуле" — иногда он играл на фланге, иногда он смещался в центр. Джеймс слегка похож на него в плане выбора позиции".



"Он продолжит делать свою работу. Его работа — создавать и забивать голы, и он останется верен себе. Ему не повезло, что он не забил со штрафного".



"Он таил в себе угрозу, когда шел вперед. Также ему не повезло, когда голкипер, кажется, лодыжкой сделал сейв. В этом весь Джеймс — он создает голы, забивает голы. Это только его второй сезон на этом уровне, и он уже показывает огромный талант".



"У него большой потенциал, и я думаю, он улучшит свою игру. Он обладает большим талантом, и мы просто пытаемся подготовить его к тому, чтобы играть на высочайшем уровне как можно дольше", — цитирует Роджерса Manchester Evening News.