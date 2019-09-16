Де Брюйне: "В прошлом сезоне мы были в семи очках позади"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне призвал не ставить крест на шансах его команды защитить титул Премьер-Лиги.

После сенсационного поражения 3:2 от "Норвича" в минувшую субботу "горожане" отпустили "Ливерпуль" уже на пять очков. Такой отрыв "красные" смогли создать всего за пять туров, демонстрируя 100-процентный результат.



Однако Де Брюйне спешит напомнить, что в прошлом сезоне "Сити" удалось настичь "Ливерпуль" при большем отставании.



"Такие вещи случаются — в прошлом сезоне мы были в семи очках позади. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но это сложно. Ты должен уважать другие команды и то, что они могут играть хорошо. "Норвич" сыграл хорошо, вот и все".



"Следующие семь месяцев будут тяжелыми, как и в прошлом году. У нас не будет возможности расслабиться. В этом состоит наша работа, и иногда это тяжело, но ты должен держать удар".



"Мы проиграли четыре матча из 38 в прошлом сезоне, и это хороший показатель. Мы все еще можем набрать столько же очков к концу этого сезона", — цитирует Де Брюйне Liverpool Echo.