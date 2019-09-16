Де Брюйне: "В прошлом сезоне мы были в семи очках позади"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне призвал не ставить крест на шансах его команды защитить титул Премьер-Лиги.
После сенсационного поражения 3:2 от "Норвича" в минувшую субботу "горожане" отпустили "Ливерпуль" уже на пять очков. Такой отрыв "красные" смогли создать всего за пять туров, демонстрируя 100-процентный результат.
Однако Де Брюйне спешит напомнить, что в прошлом сезоне "Сити" удалось настичь "Ливерпуль" при большем отставании.
"Такие вещи случаются — в прошлом сезоне мы были в семи очках позади. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но это сложно. Ты должен уважать другие команды и то, что они могут играть хорошо. "Норвич" сыграл хорошо, вот и все".
"Следующие семь месяцев будут тяжелыми, как и в прошлом году. У нас не будет возможности расслабиться. В этом состоит наша работа, и иногда это тяжело, но ты должен держать удар".
"Мы проиграли четыре матча из 38 в прошлом сезоне, и это хороший показатель. Мы все еще можем набрать столько же очков к концу этого сезона", — цитирует Де Брюйне Liverpool Echo.
16.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
из фифы скрин?
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Вот вот, и на дворе сентябрь
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Только самые отбитые портовые обрыганы, могут поставить крест на МС, тем более ещё две очных игры впереди) да и обсерутся они не раз, на условном Эвертоне, как в прошлом сезоне)
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