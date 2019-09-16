"Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются Ведатом Мурики

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к косовскому нападающему "Фенербахче" Ведату Мурики.

Не далее чем в прошлый вторник Мурики в составе сборной Косово принял участие в матче против Англии в рамках отбора к Евро-2020. Ведат отметился реализованным пенальти, но не смог уберечь "балканских бразильцев" от поражения со счетом 5:3.



По информации Daily Express, на "Сент Мэри", где проходил этот международный матч, со специальной миссией присутствовали скауты "красных дьяволов" и "шпор".



Представителям обоих клубов была дана задача посмотреть в деле 25-летнего Мурики, в котором "Юнайтед" может увидеть замену для Ромелу Лукаку, а "Тоттенхэм" — для Фернандо Льоренте.



Стоит отметить, что Ведат присоединился к "Фенербахче" лишь минувшим летом по сделке стоимостью 3.1 млн. фунтов. В прошлом же сезоне Мурики выступал за скромный "Ризеспор", забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.