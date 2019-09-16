"Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются Ведатом Мурики
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к косовскому нападающему "Фенербахче" Ведату Мурики.
Не далее чем в прошлый вторник Мурики в составе сборной Косово принял участие в матче против Англии в рамках отбора к Евро-2020. Ведат отметился реализованным пенальти, но не смог уберечь "балканских бразильцев" от поражения со счетом 5:3.
По информации Daily Express, на "Сент Мэри", где проходил этот международный матч, со специальной миссией присутствовали скауты "красных дьяволов" и "шпор".
Представителям обоих клубов была дана задача посмотреть в деле 25-летнего Мурики, в котором "Юнайтед" может увидеть замену для Ромелу Лукаку, а "Тоттенхэм" — для Фернандо Льоренте.
Стоит отметить, что Ведат присоединился к "Фенербахче" лишь минувшим летом по сделке стоимостью 3.1 млн. фунтов. В прошлом же сезоне Мурики выступал за скромный "Ризеспор", забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.
16.09.2019 12:00
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Мурзики
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Как влитой подойдёт. И туда, и туда.
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Такие типы нам нужны
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лучше бы Ореки подписали, чем Мурики
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ему 25 лет,оО? Выглядит на 55
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