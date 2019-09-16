"Юнайтед" и "Тоттенхэм" интересуются Ведатом Мурики

Ведат Мурики "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к косовскому нападающему "Фенербахче" Ведату Мурики.

Не далее чем в прошлый вторник Мурики в составе сборной Косово принял участие в матче против Англии в рамках отбора к Евро-2020. Ведат отметился реализованным пенальти, но не смог уберечь "балканских бразильцев" от поражения со счетом 5:3.

По информации Daily Express, на "Сент Мэри", где проходил этот международный матч, со специальной миссией присутствовали скауты "красных дьяволов" и "шпор".

Представителям обоих клубов была дана задача посмотреть в деле 25-летнего Мурики, в котором "Юнайтед" может увидеть замену для Ромелу Лукаку, а "Тоттенхэм" — для Фернандо Льоренте.

Стоит отметить, что Ведат присоединился к "Фенербахче" лишь минувшим летом по сделке стоимостью 3.1 млн. фунтов. В прошлом же сезоне Мурики выступал за скромный "Ризеспор", забив 17 голов и отдав восемь результативных передач.


Метки Манчестер Юнайтед, Мурики, Тоттенхэм, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 12:00

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  1. largo-winch 16.09.2019 13:15 # largo-winch
    Мурзики

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  2. electric 16.09.2019 12:42 # electric
    Как влитой подойдёт. И туда, и туда.

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  3. januzaj00 16.09.2019 12:40 # januzaj00
    Такие типы нам нужны

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  4. al-faarabi 16.09.2019 12:38 # al-faarabi
    лучше бы Ореки подписали, чем Мурики

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  5. thegodfather 16.09.2019 12:01 # thegodfather
    ему 25 лет,оО? Выглядит на 55

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