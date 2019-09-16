Обамеянг: "Арсенал" дарит голы сопернику"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен, что его старания возле чужих ворот сводятся на нет из-за провальных действий защитников "канониров".

В первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" Обамеянг оформил дубль, доведя количество своих голов в этом сезоне до пяти.

Однако после перерыва "Арсенал" дважды пропустил после грубейших ошибок защитников, и у Пьер-Эмерика сложилось впечатление, что его партнеры из оборонительной линии просто дарят голы сопернику.

"Естественно, мы не ожидали такого камбэка от "Уотфорда". Мы знали, что он попытаются отыграться, и они продемонстрировали свои намерения во втором тайме".

"К сожалению, нам не удалось их сдержать. У меня есть ощущение, словно мы буквально дарим голы сопернику, и нам обязательно нужно прибавить в этом отношении", — сообщил Обамеянг Canal+.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 11:00

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  1. liver-red-son 16.09.2019 11:40 # liver-red-son
    Он прям как Суарес времен Ливерпуля

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  2. denkik 16.09.2019 11:24 # denkik
    Держись, Пьер! Твоя задача - забивать еще больше. Забил бы вчера три гола, а не два, у нас бы был шанс :)

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  3. chr1s8rown 16.09.2019 11:20 # chr1s8rown
    будто не знал куда переходит

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