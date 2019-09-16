Обамеянг: "Арсенал" дарит голы сопернику"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен, что его старания возле чужих ворот сводятся на нет из-за провальных действий защитников "канониров".
В первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" Обамеянг оформил дубль, доведя количество своих голов в этом сезоне до пяти.
Однако после перерыва "Арсенал" дважды пропустил после грубейших ошибок защитников, и у Пьер-Эмерика сложилось впечатление, что его партнеры из оборонительной линии просто дарят голы сопернику.
"Естественно, мы не ожидали такого камбэка от "Уотфорда". Мы знали, что он попытаются отыграться, и они продемонстрировали свои намерения во втором тайме".
"К сожалению, нам не удалось их сдержать. У меня есть ощущение, словно мы буквально дарим голы сопернику, и нам обязательно нужно прибавить в этом отношении", — сообщил Обамеянг Canal+.
16.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
Он прям как Суарес времен Ливерпуля
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Держись, Пьер! Твоя задача - забивать еще больше. Забил бы вчера три гола, а не два, у нас бы был шанс :)
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будто не знал куда переходит
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