Обамеянг: "Арсенал" дарит голы сопернику"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг недоволен, что его старания возле чужих ворот сводятся на нет из-за провальных действий защитников "канониров".

В первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Уотфорда" Обамеянг оформил дубль, доведя количество своих голов в этом сезоне до пяти.



Однако после перерыва "Арсенал" дважды пропустил после грубейших ошибок защитников, и у Пьер-Эмерика сложилось впечатление, что его партнеры из оборонительной линии просто дарят голы сопернику.



"Естественно, мы не ожидали такого камбэка от "Уотфорда". Мы знали, что он попытаются отыграться, и они продемонстрировали свои намерения во втором тайме".



"К сожалению, нам не удалось их сдержать. У меня есть ощущение, словно мы буквально дарим голы сопернику, и нам обязательно нужно прибавить в этом отношении", — сообщил Обамеянг Canal+.