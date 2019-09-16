Матич разочарован своей ролью в "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что разочарован своим пребыванием на скамейке запасных в это сезоне.
В субботу против "Лестера" Матич отметился своим первым появлением в стартовом составе "красных дьяволов" в этом сезоне. Возможно, и этого бы не случилось, если бы не травма Поля Погба.
31-летний серб расстроен, что Оле Гуннар Сульшер ему не доверяет, но уважает его решения и надеется его переубедить.
"Конечно, я разочарован. Я хочу играть, я всегда стараюсь изо всех сил ради команды. Именно тренер определяет состав, и если ты на лавке, ты не бываешь рад, однако я стараюсь переубедить его и заставить выпускать меня".
"Сезон длинный. Как вы видели, я сыграл против "Лестера", и мы добились победы. Я рад этому, поэтому посмотрим, как тренер будет поступать в будущем".
"Я готов. Последние 10 лет я выступал на высоком уровне и в каждом сыгранном матче старался показать свой лучший футбол, чтобы помочь команде, потому что я командный игрок и, думаю, могу быть очень полезен".
"Стучался ли я в кабинет тренера? Нет, я никогда так не делал. Я показываю свое мастерство на поле, в тренировках и матчах. Только так я сражаюсь за место в составе", — цитирует Матича Sky Sports.
16.09.2019 10:00
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Последние комментарии:
С Астаной сыграешь
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Неповоротливая тупая ленивая кувалда
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куча ошибок, борьбы избегаешь. что тебе делать в основе с такой игрой? слишком рано стал чувствовать себя профессором.
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Для начала начни бегать, а не пешком ходить. Во втором тайме ползал, а не бегал.
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этот дятел думал что Маур будет тренить МЮ вечно
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лучше игру свою улучшай, если хочешь в основе играть. а то с лестером в основу вышел и был самым худшим игроком на поле
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Сулик физрук
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