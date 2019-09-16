Виллиан призвал "Челси" дать Лэмпарду время

Вингер "Челси" Виллиан призвал руководство своего клуба проявить терпение к главному тренеру Фрэнку Лэмпарду.

После своего переезда на "Стэмфорд Бридж" в 2013 году Виллиану довелось поработать с четырьмя различными постоянными наставниками плюс Гусом Хиддинком в качестве временщика в сезоне 2015/16.



При Лэмпарде 31-летний бразилец пока отметился лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, но считает, что "Челси" произвел правильное назначение. Виллиан уверен, что Лэмпард сможет создать команду, которая будет соперничать с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".



"Лэмпард был одним из лучших игроков в "Челси" и во всей Европе. Фанаты любят его, и он очень хорошо знает клуб. Думаю, настало время, чтобы дать ему больше времени. Я нахожусь в "Челси" уже шесть лет и поработал с пятью различными главными тренерами!"



"Возможно, настало время дать ему больше времени, три-четыре года, как это сделали "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Это может быть очень важно".



"Что касается меня, то я хочу остаться здесь. Я знаю, что у меня остался только один год по контракту, но я рад играть за "Челси". Я чувствую привязанность к каждому – к фанатам и людям, которые работают в клубе".



"Возможно, в конце сезона мы продлим контракт. Сейчас не время думать об этом. Я просто хочу играть в свой футбол и помогать команде в этом сезоне", — цитирует Виллиана Sky Sports.