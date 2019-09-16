Джеко призвал Мхитаряна не возвращаться в "Арсенал"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко призвал плеймейкера Генриха Мхитаряна не возвращаться в "Арсенал" после истечения аренды.

Не найдя себе места в планах главного тренера "канониров" Унаи Эмери на этот сезон, в заключительный день европейского трансферного окна Мхитарян присоединился к "Роме" на правах аренды.



Накануне 30-летний армянин дебютировал за свой новый клуб, отметив это событие голом, который помог римлянам одержать победу над "Сассуоло" со счетом 4:2. Джеко, тоже отличившийся в этом матче, поспешил похвалить Генриха.



"Я ожидал этого от него. Я знал, что он отличный игрок, и он станет очень хорошим дополнением к нашей атакующей команде, которая всегда хочет играть в футбол".



"Я на 100 процентов уверен, что он будет очень полезен для нас. Я был определенно рад его трансферу".



"После матча между нашими сборными, когда он забил два гола, я сказал ему: "Мой друг, теперь ты должен забить и за "Рому"!



"Он отличный профессионал. Я помню его еще по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", и он будет важным игроком для нас. Надеюсь, он останется здесь надолго".



"Надеюсь, он останется с нами. Он увидит, что здесь мы играем в хороший футбол. Он сразу же забил гол, поэтому я надеюсь, он сможет забить еще больше и отдаст много результативных передач", — цитирует Джеко Sky Sports.