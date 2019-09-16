Абрахэм не закрывает дверь перед сборной Нигерии

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм заявил, что не закрывает дверь перед сборной Нигерии.

Как известно, Абрахэм защищал цвета английской сборной на уровнях U-18, U-19 и U-21, а также сыграл два товарищеских матча за взрослую команду в 2017 году.



Вместе с тем Нигерия, откуда родом отец Абрахэма, не теряет надежд заманить Тэмми под свои знамена. Яркий старт сезона в исполнении 21-летнего нападающего — семь голов в пяти матчах Премьер-Лиги — только усилил это желание.



После своего хет-трика в победном для "Челси" матче против "Вулверхэмптона" (2:5) Абрахэм обнадежил африканскую сборную, дав понять, что прямо сейчас он сосредоточен на другом.



"Да, я слышал кое-какие разговоры. Я пока не заострял свое внимание на этом. Думаю, когда придет время, станет видно. Сейчас мне важно сосредоточиться на "Челси". Надеюсь, я буду забивать голы и добиваться побед".



"Мы не можем знать, как все сложится. Никогда не говори никогда. Сейчас я должен целиком сосредоточиться на "Челси". Это был хороший день для меня и для парней. Выезды сюда никогда не бывают простыми. К счастью, мы сыграли хорошо, я забил три гола, и мы набрали три очка", — цитирует Абрахэма Goal.