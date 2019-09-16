Эшли Янг чует, что "Юнайтед" скоро прорвет

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что его команда очень близка к тому, чтобы совершить прорыв в своей игре.

На старте нового сезона "красные дьяволы" производят неоднозначное впечатление, допустив несколько обидных потерь очков.



Однако минимальная победа над "Лестером" в минувшую субботу вселяет в Янга уверенность, что "Юнайтед" находится на пороге того, чтобы нащупать свою игру и сделать рывок в результатах.



"Думаю, мы очень близки к этому".



"После матча против "Саутгемптона" было много всего сказано, но давайте будем честны: они имели два момента и один из них превратили в гол. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. Я совсем не думаю, что мы провели плохой матч".



"Нам просто нужно притереться друг к другу и больше забивать. Забей мы второй гол сегодня, игра бы пошла по совершенно другому сценарию. Вместо этого нам пришлось показать свою стойкость и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить. Мы с этим справились", — цитирует Янга Daily Mail.