Эшли Янг чует, что "Юнайтед" скоро прорвет

Эшли Янг Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что его команда очень близка к тому, чтобы совершить прорыв в своей игре.

На старте нового сезона "красные дьяволы" производят неоднозначное впечатление, допустив несколько обидных потерь очков.

Однако минимальная победа над "Лестером" в минувшую субботу вселяет в Янга уверенность, что "Юнайтед" находится на пороге того, чтобы нащупать свою игру и сделать рывок в результатах.

"Думаю, мы очень близки к этому".

"После матча против "Саутгемптона" было много всего сказано, но давайте будем честны: они имели два момента и один из них превратили в гол. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. Я совсем не думаю, что мы провели плохой матч".

"Нам просто нужно притереться друг к другу и больше забивать. Забей мы второй гол сегодня, игра бы пошла по совершенно другому сценарию. Вместо этого нам пришлось показать свою стойкость и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить. Мы с этим справились", — цитирует Янга Daily Mail.


Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 06:00

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  1. beatles-red 16.09.2019 07:25 # beatles-red
    В траффордский унитаз нужно только прорывать

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  2. frisby 16.09.2019 07:24 # frisby
    ну конечно прорвёт! нигер эвра вернулся в помойку! готовте бутсы для сюрпризов. ну и дельфину янгу по привычке можно пошире раскрыть ротозей и хряпнуть гавна

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  3. smokekush 16.09.2019 07:13 # smokekush
    Да в игре была уверенность, не было ощущения что можем проиграть, вернется погба, марсьяль, фред набирает форму, если янг так будет играть дальше шоу будет сидеть на лавке, астане пэста!

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