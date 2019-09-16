Эшли Янг чует, что "Юнайтед" скоро прорвет
Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг считает, что его команда очень близка к тому, чтобы совершить прорыв в своей игре.
На старте нового сезона "красные дьяволы" производят неоднозначное впечатление, допустив несколько обидных потерь очков.
Однако минимальная победа над "Лестером" в минувшую субботу вселяет в Янга уверенность, что "Юнайтед" находится на пороге того, чтобы нащупать свою игру и сделать рывок в результатах.
"Думаю, мы очень близки к этому".
"После матча против "Саутгемптона" было много всего сказано, но давайте будем честны: они имели два момента и один из них превратили в гол. Нельзя сказать, что мы сыграли плохо. Я совсем не думаю, что мы провели плохой матч".
"Нам просто нужно притереться друг к другу и больше забивать. Забей мы второй гол сегодня, игра бы пошла по совершенно другому сценарию. Вместо этого нам пришлось показать свою стойкость и сосредоточиться на том, чтобы не пропустить. Мы с этим справились", — цитирует Янга Daily Mail.
16.09.2019 06:00
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Последние комментарии:
В траффордский унитаз нужно только прорывать
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ну конечно прорвёт! нигер эвра вернулся в помойку! готовте бутсы для сюрпризов. ну и дельфину янгу по привычке можно пошире раскрыть ротозей и хряпнуть гавна
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Да в игре была уверенность, не было ощущения что можем проиграть, вернется погба, марсьяль, фред набирает форму, если янг так будет играть дальше шоу будет сидеть на лавке, астане пэста!
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