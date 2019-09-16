Хадсон-Одои вернется на поле и подпишет новый контракт с "Челси"

На стартовавшей неделе вингер Каллум Хадсон-Одои может вернуться на футбольное поле и подписать новый контракт с "Челси".

Напомним, прошлый сезон был оборван для Хадсон-Одои в апреле, когда в матче Премьер-Лиги против "Бернли" он надорвал ахилл.



Сейчас восстановление Каллума выходит на финишную прямую. 18-летний англичан тренируется уже почти три недели, а в минувшую пятницу сыграл целый час за резервную команду "синих".



По словам главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, Хадсон-Одои может сыграть за первую команду уже во вторник против "Валенсии".



"Я разговаривал с ним этим утром. Его возвращение не за горами".



"Мы должны быть осторожны, потому что он перенес тяжелую травму. И хотя его восстановление шло по графику, мы должны убедиться, что он укрепил нужные зоны, чтобы это не привело к другим травмам, если мы поспешим".



"Учитывая то, как он сыграл в пятницу, можно сказать, что он близок. Он тренируется с нами уже две-три недели. После этой недели у нас будет матч в Кубке Лиги, и это может стать хорошей возможностью посмотреть на игроков, которые были травмированы или не играли много".



"Но если на этой неделе Каллум покажет на тренировках, насколько он хорош, я подумаю о том, чтобы задействовать его без промедлений", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.



Тем временем, как утверждает The Athletic, "Челси" готовится объявить о подписании нового пятилетнего контракта с Хадсон-Одои. Это должно произойти в ближайшие дни.



Новая сделка положит конец спекуляциям насчет перехода Каллума в "Баварию", а также позволит юниору увеличить свою зарплату до 100 тысяч фунтов в неделю.