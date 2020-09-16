Каррагер: "Сити" — лучшая команда в Европе"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой Европы, несмотря на невыразительный старт сезона в исполнении "горожан".

После сенсационного поражения от "Норвича" со счетом 3:2 в субботу "горожане" оказались уже в пяти очках позади "Ливерпуля", захватившего лидерство в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом.



Несмотря на эту дистанцию между двумя английскими грандами и тот факт, что "красные" лишь три с половиной месяца назад выиграли Лигу Чемпионов, Каррагер воспринимает "Сити" более классной командой.



"Я думаю, "Сити" — лучшая команда в Европе, а "Ливерпуль" очень близок, но второй! Победа в Лиге Чемпионов не означает, что ты являешься лучшей командой в Европе, потому что это кубковое соревнование, вдобавок мы никак не были лучшей командой в 2005 году!" — написал Каррагер в твиттере.