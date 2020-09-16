Каррагер: "Сити" — лучшая команда в Европе"

Джейми Каррагер Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что считает "Манчестер Сити" лучшей командой Европы, несмотря на невыразительный старт сезона в исполнении "горожан".

После сенсационного поражения от "Норвича" со счетом 3:2 в субботу "горожане" оказались уже в пяти очках позади "Ливерпуля", захватившего лидерство в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом.

Несмотря на эту дистанцию между двумя английскими грандами и тот факт, что "красные" лишь три с половиной месяца назад выиграли Лигу Чемпионов, Каррагер воспринимает "Сити" более классной командой.

"Я думаю, "Сити" — лучшая команда в Европе, а "Ливерпуль" очень близок, но второй! Победа в Лиге Чемпионов не означает, что ты являешься лучшей командой в Европе, потому что это кубковое соревнование, вдобавок мы никак не были лучшей командой в 2005 году!" — написал Каррагер в твиттере.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2019 00:05

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  1. yxaxaxaxaxa 16.09.2019 00:27 # yxaxaxaxaxa
    Каррагер - Сити лучше
    Гвардиола - Ливерпуль лучше
    Дауны снова нихуя не поняли

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  2. chebrec 16.09.2019 00:22 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе
    Лигенда

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  3. gunars 16.09.2019 00:16 # gunars
    так их всех и до единого

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