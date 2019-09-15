Сунесс: "Арсенал" выглядел полупрофессиональной командой"

Эксперт Sky Sports Грэм Сунесс заявил, что во втором тайме выездного матча против "Уотфорда" "Арсенал" не выглядел профессиональной командой.

Во втором тайме матча на "Викаридж Роуд" подопечные Унаи Эмери разбазарили преимущество в два гола, причем сделали это максимально нелепым образом, совершив две грубейшие ошибки в обороне.



Таким образом, "канониры" пропустили семь голов в трех последних матчах, и после ничьей 2:2 Сунесс был безжалостен в оценке игры лондонцев.



"Во втором тайме "Арсенал" просто капитулировал. Они не выиграли ни одного единоборства. Будучи болельщиком "Арсенала" и наблюдая за этим, вы, должно быть, чешите голову от недоумения. Такое впечатление, что это были две разных команды, в первом тайме и после перерыва. Приличные команды не играют таким образом".



"Во втором тайме "Арсенал" был как полупрофессиональная команда, играющая в футбол. Я имею ввиду, что они не учились ошибкам, которые совершали раз за разом", — сообщил Сунесс в эфире.