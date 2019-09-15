Джака: "Арсенал" испугался "Уотфорда"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признал, что его команда испугалась "Уотфорда" и должна быть довольна набранным очком.
Забив два гола усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд", после перерыва "канониры" дрогнули под натиском соперника, который даже не подумал опускать руки.
Прерванный пас Сократиса Папастатопулоса от своих ворот и фол Давида Луиса в своей штрафной позволили "шершням" восстановить равновесие. В концовке матча "Уотфорд" упустил пару отличных моментов, поэтому ничью 2:2 Джака рассматривает как очко набранное.
"Никто не хотел принимать мяч. Мы не показали своей игры во втором тайме, мы слишком испугались".
"Каждая команда в Премьер-Лиге достаточно сильна, чтобы забить, но ты должен быть спокоен, проявлять характер и быть сильным духом. Сегодня у нас этого не было".
"Мы должны честно признать, что рады набрать очко", — цитирует Джаку BBC.
15.09.2019 22:00
Просмотров: 739
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Слова настоящего капитана (нет)
(ответить)
не капитан, а капитанище!
(ответить)
Образцово для Арсенала
(ответить)
какой впечатлительный...
(ответить)
Да какого!!! Что ты несешь?! Ты облажался в предыдущей игре, привезя нам пенальти, теперь про какой-то испуг тут говоришь. Вали из команды, если не тянешь уровень! Капитан, мать его! Примером личным надо было показать, что Арсенал не боится
(ответить)
Ахах, обнадеживающие слова для болельщиков Арсенала
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий