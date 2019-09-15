Джака: "Арсенал" испугался "Уотфорда"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признал, что его команда испугалась "Уотфорда" и должна быть довольна набранным очком.

Забив два гола усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд", после перерыва "канониры" дрогнули под натиском соперника, который даже не подумал опускать руки.

Прерванный пас Сократиса Папастатопулоса от своих ворот и фол Давида Луиса в своей штрафной позволили "шершням" восстановить равновесие. В концовке матча "Уотфорд" упустил пару отличных моментов, поэтому ничью 2:2 Джака рассматривает как очко набранное.

"Никто не хотел принимать мяч. Мы не показали своей игры во втором тайме, мы слишком испугались".

"Каждая команда в Премьер-Лиге достаточно сильна, чтобы забить, но ты должен быть спокоен, проявлять характер и быть сильным духом. Сегодня у нас этого не было".

"Мы должны честно признать, что рады набрать очко", — цитирует Джаку BBC.


Метки Арсенал, Джака, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 739

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 15.09.2019 23:03 # largo-winch
    Слова настоящего капитана (нет)

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  2. wolfsmensch 15.09.2019 22:47 # wolfsmensch
    не капитан, а капитанище!

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  3. sisyazavr 15.09.2019 22:44 # sisyazavr
    Образцово для Арсенала

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  4. acceptodessa 15.09.2019 22:26 # acceptodessa
    какой впечатлительный...

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  5. denkik 15.09.2019 22:24 # denkik
    Да какого!!! Что ты несешь?! Ты облажался в предыдущей игре, привезя нам пенальти, теперь про какой-то испуг тут говоришь. Вали из команды, если не тянешь уровень! Капитан, мать его! Примером личным надо было показать, что Арсенал не боится

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  6. ilovemanutd 15.09.2019 22:05 # ilovemanutd
    Ахах, обнадеживающие слова для болельщиков Арсенала

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