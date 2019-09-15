Джака: "Арсенал" испугался "Уотфорда"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака признал, что его команда испугалась "Уотфорда" и должна быть довольна набранным очком.

Забив два гола усилиями Пьер-Эмерика Обамеянга в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Викаридж Роуд", после перерыва "канониры" дрогнули под натиском соперника, который даже не подумал опускать руки.



Прерванный пас Сократиса Папастатопулоса от своих ворот и фол Давида Луиса в своей штрафной позволили "шершням" восстановить равновесие. В концовке матча "Уотфорд" упустил пару отличных моментов, поэтому ничью 2:2 Джака рассматривает как очко набранное.



"Никто не хотел принимать мяч. Мы не показали своей игры во втором тайме, мы слишком испугались".



"Каждая команда в Премьер-Лиге достаточно сильна, чтобы забить, но ты должен быть спокоен, проявлять характер и быть сильным духом. Сегодня у нас этого не было".



"Мы должны честно признать, что рады набрать очко", — цитирует Джаку BBC.