Стив Брюс оценил шаны "Ливерпуля" на титул
Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что "Ливерпуль" обладает всем необходимым, чтобы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Накануне подопечные Брюса гостили на "Энфилде". Доставив массу проблем грозному сопернику в первые полчаса и даже открыв счет, "сороки" все равно не смогли избежать поражения со счетом 3:1.
После матча Брюс рассказал, что думает о "Ливерпуле", а также оценил шансы команды Юргена Клоппа на титул.
"Они хороши настолько, насколько это только возможно. Ты понимаешь, почему они непобедимы здесь уже два с половиной года и являются европейскими чемпионами".
"У них превосходная, превосходная команда. У них есть скорость, креатив, и они обладают атакой, способной доставить проблем любому. Я знал, что нам будет тяжело, но моментами мы неплохо держались".
"Могут ли они выиграть лигу? Они точно будут где-то поблизости. Они потерпели только одно поражение в прошлом году и все равно остались без титула, и это довольно невероятно".
"У них очень, очень хорошая команда, которая будет создавать проблемы любому. Они не уступают никому. Они великолепны", — цитирует Брюса Liverpool Echo.
15.09.2019 21:00
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старина вылижу жопу каждому своему сопернику которому проебу без шансов стив брюс, время идет, а этот бесталанный еблан не меняется
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