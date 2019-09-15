Стив Брюс оценил шаны "Ливерпуля" на титул

Стив Брюс Наставник "Ньюкасла" Стив Брюс считает, что "Ливерпуль" обладает всем необходимым, чтобы выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Накануне подопечные Брюса гостили на "Энфилде". Доставив массу проблем грозному сопернику в первые полчаса и даже открыв счет, "сороки" все равно не смогли избежать поражения со счетом 3:1.

После матча Брюс рассказал, что думает о "Ливерпуле", а также оценил шансы команды Юргена Клоппа на титул.

"Они хороши настолько, насколько это только возможно. Ты понимаешь, почему они непобедимы здесь уже два с половиной года и являются европейскими чемпионами".

"У них превосходная, превосходная команда. У них есть скорость, креатив, и они обладают атакой, способной доставить проблем любому. Я знал, что нам будет тяжело, но моментами мы неплохо держались".

"Могут ли они выиграть лигу? Они точно будут где-то поблизости. Они потерпели только одно поражение в прошлом году и все равно остались без титула, и это довольно невероятно".

"У них очень, очень хорошая команда, которая будет создавать проблемы любому. Они не уступают никому. Они великолепны", — цитирует Брюса Liverpool Echo.


Метки Брюс, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 21:00

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  1. cunningham 15.09.2019 21:24 # cunningham
    старина вылижу жопу каждому своему сопернику которому проебу без шансов стив брюс, время идет, а этот бесталанный еблан не меняется

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  2. purman30 15.09.2019 21:06 # purman30
    Брюс шарит

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  3. tigerpool 15.09.2019 21:02 # tigerpool
    сити фаворит и членсюки могут замахнутся

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