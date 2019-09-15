"Арсенал" еле унес ноги от "Уотфорда"
Два грубейших ляпа центральных защитников оставили "Арсенал" без победы в выездном матче против "Уотфорда", причем подопечным Унаи Эмери еще повезло удержать ничью — 2:2.
В стартовом составе "шершней" произошло три изменения относительно 1:1 с "Ньюкаслом". Влились в команду Хосе Холебас, Этьен Капу и Жерар Деулофеу, заменив Крейга Кэткарта, Дарила Янмата и Роберто Перейру.
"Канониры" из-за травмы недосчитались Александра Лакасетта. Вместо него с Лукасом Торрейрой вышли Месут Озил и Дани Себальос.
Начало матча осталось за хозяевами, которые были активны, пристреливались и не позволяли атаковать "Арсеналу".
Однако более высокое мастерство гостей обнаружило себя на 21-й минуте. Сеад Колашинац прошел через полполя, отдал короткую передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот технично развернулся на 180 градусов и отправил мяч в ворота — 0:1.
Спустя еще 11 минут "Арсенал" удвоил счет. Эйнсли Мэйтланд-Найлс прострелил с правого фланга, а открывшийся на линии вратарской Обамеянг просто подставил ногу — 0:2.
"Уотфорд" не опустил руки, однако "канонирам" удалось сдержать своего соперника до перерыва — пускай для этого пришлось принести в жертву атаку.
Во втором тайме хозяева продолжили стараться и, наконец, подловили соперника на грубейшем ляпе. Бернд Лено ввел мяч в игру короткой передачей на Сократиса Папастатопулоса, а тот с пасом ошибся, позволив Деулофеу совершить перехват и одновременно вывести на удар Тома Клеверли — 1:2.
Этот гол буквально окрылил "шершней", и они принялись доминировать над гостями. А когда показалось, что "Арсенал" слегка успокоил темп, Давд Луис сбил в своей штрафной Роберто Перейру, и сам же пострадавший четко исполнил 11-метровый — 2:2.
После второго гола "канониры" совсем "поплыли". Большая удача для гостей, что "Уотфорду" так и не удалось забить победный гол, хотя моменты для этого были, включая удар Абдулая Дукуре из убойной позиции в компенсированное время — Лено взял мяч.
"Арсенал" противопоставил напору и воодушевлению "Уотфорда" свое высокое мастерство, и поначалу это работало. Однако затем "канониры" собственноручно усложнили себе жизнь и позволили Кике Санчесу Флоресу набрать очко в своем дебютном матче после возвращения к "шершням".
"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче
15.09.2019 20:25
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Последние комментарии:
Эмери топарик, на изи подрывает гейгуннеров
(ответить)
Я так ору потом, когда ветераны Челси постоянно лажают за арсенал, то чех, теперь Луиз, особенно после того как их трансферы боготворят как канониры так р всякие эксперты)))
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Артету пора назначать
(ответить)
соперник прибавил, а Арсенал уже встал, со всеми случается.
(ответить)
Ахахаха, Луис опять пенальти привозит, Зума не хотите прохватить покерята??)
(ответить)
Отаменди и Сократис звёзды тура
(ответить)
Опять Арсенал Римсу в рот нассал, да что ж такое
(ответить)
А ведь могли выиграть 11-0 и выйти на чисто второе место
(ответить)
Надо Моуриньо в Арсенал назначить,чтобы команду окончательно развалил и она вылетела в чемпионшип
(ответить)
Гендузи ушёл, гейгуннеры увлажнились и начали пердолить друг-друга в жёппу. Себальос такой мягкий, от одного касания падает))
ему надо срочно в спортзал качать бицепсы и трицепсы (с)
Непонятно почему Эмери не даёт играть Торрейра с первых минут))
(ответить)
Гунеры опять обкакались:) Пуховик вернись!
(ответить)
шёл 5-тур, а Пепе еще не забил свой 1-гол.
Главное не забывайте, что Арсенал Чемпион!
(ответить)
Факт: болеешь за арсенал, значит любишь терпеть в попу.
Факт#2: болеешь за ливерпуль, значит любишь терпеть впринципе.
Это не я выдумал, это научно доказано.
(ответить)
даже такой сырой Арсенал будет выше Челси в конце этого сезона
Источник: http://fapl.ru/posts/73421/?c=1#c6980942
Ловите заднеприводного наркомана)
(ответить)
Статистика второго тайма просто ад. Обязательно гляну повтор.
Неужели Арсенал могли изнасиловать более грубо чем это сделал Ливерпуль?
(ответить)
#УнаиУмри
The Fizruk (c) золотой фонд фапли
P.S. #ВенгерЖиви ))
(ответить)
Вот так бывает, команда старается, бегает, а центральные топ уровня не могут выполнить свой минимум. Одно дело если соперник очень хорош и за ним не успеть, но когда защитники сами косячат, то это печаль.
Луиз в свои 32 года уже на опыте должен был ногу убирать.
А Сократис поступил как слабоумный.
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Арс конеш страдает из-за отсутствия тренера
Эмери не делает свою работу
Есть и игроки а вот мысли нет вообще
Клопп пришел в ливерпуль и они сразу забегали как в жопу укушенные
Эмери же просто 0 в этом плане
(ответить)
ссыканите кто-то на бестолковку сасидже, а то чет впадлу
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гандонская команда, особенно сократис с луизом, первый пасует в двух метрах от игрока уотфорда, второй не может отобрать чисто мяч, играет как школьник, спасибо Лено что дотащил этот сброд до ничьи
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