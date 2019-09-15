"Арсенал" еле унес ноги от "Уотфорда"

Давид Луис Два грубейших ляпа центральных защитников оставили "Арсенал" без победы в выездном матче против "Уотфорда", причем подопечным Унаи Эмери еще повезло удержать ничью — 2:2.

В стартовом составе "шершней" произошло три изменения относительно 1:1 с "Ньюкаслом". Влились в команду Хосе Холебас, Этьен Капу и Жерар Деулофеу, заменив Крейга Кэткарта, Дарила Янмата и Роберто Перейру.

"Канониры" из-за травмы недосчитались Александра Лакасетта. Вместо него с Лукасом Торрейрой вышли Месут Озил и Дани Себальос.

Начало матча осталось за хозяевами, которые были активны, пристреливались и не позволяли атаковать "Арсеналу".

Однако более высокое мастерство гостей обнаружило себя на 21-й минуте. Сеад Колашинац прошел через полполя, отдал короткую передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот технично развернулся на 180 градусов и отправил мяч в ворота — 0:1.

Спустя еще 11 минут "Арсенал" удвоил счет. Эйнсли Мэйтланд-Найлс прострелил с правого фланга, а открывшийся на линии вратарской Обамеянг просто подставил ногу — 0:2.

"Уотфорд" не опустил руки, однако "канонирам" удалось сдержать своего соперника до перерыва — пускай для этого пришлось принести в жертву атаку.

Во втором тайме хозяева продолжили стараться и, наконец, подловили соперника на грубейшем ляпе. Бернд Лено ввел мяч в игру короткой передачей на Сократиса Папастатопулоса, а тот с пасом ошибся, позволив Деулофеу совершить перехват и одновременно вывести на удар Тома Клеверли — 1:2.

Этот гол буквально окрылил "шершней", и они принялись доминировать над гостями. А когда показалось, что "Арсенал" слегка успокоил темп, Давд Луис сбил в своей штрафной Роберто Перейру, и сам же пострадавший четко исполнил 11-метровый — 2:2.

После второго гола "канониры" совсем "поплыли". Большая удача для гостей, что "Уотфорду" так и не удалось забить победный гол, хотя моменты для этого были, включая удар Абдулая Дукуре из убойной позиции в компенсированное время — Лено взял мяч.

"Арсенал" противопоставил напору и воодушевлению "Уотфорда" свое высокое мастерство, и поначалу это работало. Однако затем "канониры" собственноручно усложнили себе жизнь и позволили Кике Санчесу Флоресу набрать очко в своем дебютном матче после возвращения к "шершням".

"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 20:25

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Последние комментарии:




  1. steveg8 15.09.2019 21:29 # steveg8
    Эмери топарик, на изи подрывает гейгуннеров

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  2. bezviz 15.09.2019 21:14 # bezviz
    Я так ору потом, когда ветераны Челси постоянно лажают за арсенал, то чех, теперь Луиз, особенно после того как их трансферы боготворят как канониры так р всякие эксперты)))

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  3. quavo 15.09.2019 21:12 # quavo
    Артету пора назначать

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  4. alexomck 15.09.2019 21:09 # alexomck
    соперник прибавил, а Арсенал уже встал, со всеми случается.

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  5. cristean2 15.09.2019 21:08 # cristean2
    Ахахаха, Луис опять пенальти привозит, Зума не хотите прохватить покерята??)

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  6. petertosh 15.09.2019 21:08 # petertosh
    Отаменди и Сократис звёзды тура

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  7. nordway 15.09.2019 21:06 # nordway
    Опять Арсенал Римсу в рот нассал, да что ж такое

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  8. tigerpool 15.09.2019 21:05 # tigerpool
    А ведь могли выиграть 11-0 и выйти на чисто второе место

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  9. liverpool1892est 15.09.2019 21:01 # liverpool1892est
    Надо Моуриньо в Арсенал назначить,чтобы команду окончательно развалил и она вылетела в чемпионшип

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  10. largo-winch 15.09.2019 21:01 # largo-winch
    Гендузи ушёл, гейгуннеры увлажнились и начали пердолить друг-друга в жёппу. Себальос такой мягкий, от одного касания падает))
    ему надо срочно в спортзал качать бицепсы и трицепсы (с)
    Непонятно почему Эмери не даёт играть Торрейра с первых минут))

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  11. liverpool1892est 15.09.2019 20:58 # liverpool1892est
    Гунеры опять обкакались:) Пуховик вернись!

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  12. pistolero-lfc 15.09.2019 20:55 # pistolero-lfc
    шёл 5-тур, а Пепе еще не забил свой 1-гол.
    Главное не забывайте, что Арсенал Чемпион!

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  13. deft 15.09.2019 20:54 # deft
    Факт: болеешь за арсенал, значит любишь терпеть в попу.
    Факт#2: болеешь за ливерпуль, значит любишь терпеть впринципе.
    Это не я выдумал, это научно доказано.

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  14. chelsea88 15.09.2019 20:48 # chelsea88
    даже такой сырой Арсенал будет выше Челси в конце этого сезона
    Источник: http://fapl.ru/posts/73421/?c=1#c6980942

    Ловите заднеприводного наркомана)

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  15. chronicle 15.09.2019 20:46 # chronicle
    Статистика второго тайма просто ад. Обязательно гляну повтор.
    Неужели Арсенал могли изнасиловать более грубо чем это сделал Ливерпуль?

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  16. mc-od 15.09.2019 20:45 # mc-od
    #УнаиУмри

    The Fizruk (c) золотой фонд фапли

    P.S. #ВенгерЖиви ))

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  17. ilovemanutd 15.09.2019 20:45 # ilovemanutd
    Вот так бывает, команда старается, бегает, а центральные топ уровня не могут выполнить свой минимум. Одно дело если соперник очень хорош и за ним не успеть, но когда защитники сами косячат, то это печаль.
    Луиз в свои 32 года уже на опыте должен был ногу убирать.
    А Сократис поступил как слабоумный.

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  18. pozitiv4ik 15.09.2019 20:44 # pozitiv4ik
    Арс конеш страдает из-за отсутствия тренера
    Эмери не делает свою работу
    Есть и игроки а вот мысли нет вообще
    Клопп пришел в ливерпуль и они сразу забегали как в жопу укушенные
    Эмери же просто 0 в этом плане

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  19. thegodfather 15.09.2019 20:42 # thegodfather
    ссыканите кто-то на бестолковку сасидже, а то чет впадлу

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  20. al-faarabi 15.09.2019 20:41 # al-faarabi
    гандонская команда, особенно сократис с луизом, первый пасует в двух метрах от игрока уотфорда, второй не может отобрать чисто мяч, играет как школьник, спасибо Лено что дотащил этот сброд до ничьи

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