"Арсенал" еле унес ноги от "Уотфорда"

Два грубейших ляпа центральных защитников оставили "Арсенал" без победы в выездном матче против "Уотфорда", причем подопечным Унаи Эмери еще повезло удержать ничью — 2:2.

В стартовом составе "шершней" произошло три изменения относительно 1:1 с "Ньюкаслом". Влились в команду Хосе Холебас, Этьен Капу и Жерар Деулофеу, заменив Крейга Кэткарта, Дарила Янмата и Роберто Перейру.



"Канониры" из-за травмы недосчитались Александра Лакасетта. Вместо него с Лукасом Торрейрой вышли Месут Озил и Дани Себальос.



Начало матча осталось за хозяевами, которые были активны, пристреливались и не позволяли атаковать "Арсеналу".



Однако более высокое мастерство гостей обнаружило себя на 21-й минуте. Сеад Колашинац прошел через полполя, отдал короткую передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга, а тот технично развернулся на 180 градусов и отправил мяч в ворота — 0:1.



Спустя еще 11 минут "Арсенал" удвоил счет. Эйнсли Мэйтланд-Найлс прострелил с правого фланга, а открывшийся на линии вратарской Обамеянг просто подставил ногу — 0:2.



"Уотфорд" не опустил руки, однако "канонирам" удалось сдержать своего соперника до перерыва — пускай для этого пришлось принести в жертву атаку.



Во втором тайме хозяева продолжили стараться и, наконец, подловили соперника на грубейшем ляпе. Бернд Лено ввел мяч в игру короткой передачей на Сократиса Папастатопулоса, а тот с пасом ошибся, позволив Деулофеу совершить перехват и одновременно вывести на удар Тома Клеверли — 1:2.



Этот гол буквально окрылил "шершней", и они принялись доминировать над гостями. А когда показалось, что "Арсенал" слегка успокоил темп, Давд Луис сбил в своей штрафной Роберто Перейру, и сам же пострадавший четко исполнил 11-метровый — 2:2.



После второго гола "канониры" совсем "поплыли". Большая удача для гостей, что "Уотфорду" так и не удалось забить победный гол, хотя моменты для этого были, включая удар Абдулая Дукуре из убойной позиции в компенсированное время — Лено взял мяч.



"Арсенал" противопоставил напору и воодушевлению "Уотфорда" свое высокое мастерство, и поначалу это работало. Однако затем "канониры" собственноручно усложнили себе жизнь и позволили Кике Санчесу Флоресу набрать очко в своем дебютном матче после возвращения к "шершням".



"Уотфорд" — "Арсенал". Отчет о матче