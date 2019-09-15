Эмиль Хески не планирует становиться тренером

Стивен Джеррард и Эмиль Хески Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески не планирует поступать на тренерские курсы, потому что не верит, что затем получит работу.

41-летний Хески повесил бутсы на гвоздь еще три года назад, но до сих пор не определился с планами на будущее. Тренером Эмиль становиться точно не собирается ввиду бесперспективности этой затеи как для чернокожего.

"Люди говорят мне, чтобы я шел на тренерские курсы. Да, но курсы не обеспечат тебе работу. Ты можешь быть самым образованным тренером, сидя дома, но тебе все равно должны дать шанс. А я знаю, что многие люди не получают этих шансов. Это печально".

"Много ли чернокожих тренеров сейчас работает? Не очень. Как-то "Мансфилд" звал меня поработать с их нападающими, то то были сугубо неофициальные переговоры. Я рад помочь, но прямо сейчас у меня есть ощущение, что ты необязательно получишь какую-либо работу после тренерских курсов", — сообщил Хески The Telegraph.


Метки тренеры, Хески

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 20:00

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  1. fc-oil 15.09.2019 20:56 # fc-oil
    Очередной тугой скаузер. Ничего удивительного

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  2. manutd-20champ 15.09.2019 20:30 # manutd-20champ
    он не только бутсы повесил на гвоздь
    какой из него нахер тренер...

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  3. melwood-lfc 15.09.2019 20:25 # melwood-lfc
    В НБА пиздуй

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  4. ganinilyha 15.09.2019 20:09 # ganinilyha
    Я думал его ещё в сборную вызывают

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  5. electric 15.09.2019 20:01 # electric
    Ну и не надо.

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