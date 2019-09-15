Эмиль Хески не планирует становиться тренером

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Эмиль Хески не планирует поступать на тренерские курсы, потому что не верит, что затем получит работу.

41-летний Хески повесил бутсы на гвоздь еще три года назад, но до сих пор не определился с планами на будущее. Тренером Эмиль становиться точно не собирается ввиду бесперспективности этой затеи как для чернокожего.



"Люди говорят мне, чтобы я шел на тренерские курсы. Да, но курсы не обеспечат тебе работу. Ты можешь быть самым образованным тренером, сидя дома, но тебе все равно должны дать шанс. А я знаю, что многие люди не получают этих шансов. Это печально".



"Много ли чернокожих тренеров сейчас работает? Не очень. Как-то "Мансфилд" звал меня поработать с их нападающими, то то были сугубо неофициальные переговоры. Я рад помочь, но прямо сейчас у меня есть ощущение, что ты необязательно получишь какую-либо работу после тренерских курсов", — сообщил Хески The Telegraph.