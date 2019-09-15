Тэмми Абрахэм: "Надеюсь, это будет мой сезон"

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм надеется, что его первый полный сезон на уровне Премьер-Лиги сложится успешно.

В субботу 21-летний Абрахэм разразился хет-триком против "Вулверхэмптона" и помог "синим" одержать победу со счетом 2:5. Теперь именно Тэмми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с семью голами.



Абрахэм рад, что его упорная работа была вознаграждена очередными голами, однако хочет сохранить этот уровень игры на весь сезон.



"Я упорно трудился и надеюсь, это будет мой сезон. Все в моих руках — в каждом матче и на каждой тренировке я должен показывать тренеру, что я голоден и хочу быть успешным".



"В перерыве он (Фрэнк Лэмпард) сказал мне не выключаться из игры и стремиться к хет-трику. Так я и поступил, сохранив концентрацию".



"Я просто должен хвататься обеими руками за каждый свой шанс. Я рад видеть, что моя упорная работа дала отдачу в виде голов, которые помогли нам набрать три очка", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".