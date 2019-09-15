Тэмми Абрахэм: "Надеюсь, это будет мой сезон"
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм надеется, что его первый полный сезон на уровне Премьер-Лиги сложится успешно.
В субботу 21-летний Абрахэм разразился хет-триком против "Вулверхэмптона" и помог "синим" одержать победу со счетом 2:5. Теперь именно Тэмми возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с семью голами.
Абрахэм рад, что его упорная работа была вознаграждена очередными голами, однако хочет сохранить этот уровень игры на весь сезон.
"Я упорно трудился и надеюсь, это будет мой сезон. Все в моих руках — в каждом матче и на каждой тренировке я должен показывать тренеру, что я голоден и хочу быть успешным".
"В перерыве он (Фрэнк Лэмпард) сказал мне не выключаться из игры и стремиться к хет-трику. Так я и поступил, сохранив концентрацию".
"Я просто должен хвататься обеими руками за каждый свой шанс. Я рад видеть, что моя упорная работа дала отдачу в виде голов, которые помогли нам набрать три очка", — сообщил Абрахэм официальному веб-сайту "Челси".
15.09.2019 19:00
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Последние комментарии:
Покер же у него))
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Ебашь дружище
Тогда возможно Эмери заберет тебя в Арсенал,как ты и хотел
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Дрогба 2.0, без недостатков, такая же отличная пластика, что неожиданно при его антропометрии.
Прифигел с его реализации, конечно. Зверюга, что сказать.
Бачуи на его фоне - игрок уровня рфпл. Жиру теперь только в кубке появляться будет
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