"Эвертон" бит "Борнмутом"

Каллум Уилсон "Эвертон" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв на выезде "Борнмуту" со счетом 3:1.

"Ириски" неплохо начали этот матч, а Ришарлисон даже пробил с дистанции в крестовину, однако счет открыли хозяева. В середине первого тайма "Эвертон" оказался беззащитен при розыгрыше углового, и Каллум Уилсон головой отправил мяч в ворота — 1:0.

Постепенно гости пришли в себя и незадолго до перерыва сравняли счет. Это Доминик Калверт-Левин головой замкнул навес Ришарлисона с правого края — 1:1.

Во втором тайме поначалу шла более-менее равная игра, но затем "Борнмут" на правах хозяев взял инициативу в свои руки. На 68-й минуте Фабиан Дельф подправил мяч в свои ворота после удара или прострела Райана Фрэйзера низом со штрафного — 2:1.

Спустя еще пять минут Каллум Уилсон оформил дубль, воспользовавшись дырой в обороне "Эвертона" и перебросив мяч через вышедшего из ворот Джордана Пикфорда — 3:1.

"Борнмут" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Борнмут, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 318

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 15.09.2019 18:16 # wolfsmensch
    п1 легко читалось

    (ответить)

  2. serg110kv 15.09.2019 18:06 # serg110kv
    Послушай Васю Уткина и ставь наоборот!

    (ответить)

  3. skychnie-oboi 15.09.2019 18:05 # skychnie-oboi
    9-я команда Ливерпуля - после всех любительских да дворовых.

    (ответить)

  4. electric 15.09.2019 18:03 # electric
    Ахахахах. Лохи позорные. Позор города.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: