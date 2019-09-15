"Эвертон" бит "Борнмутом"

"Эвертон" упустил возможность подняться в топ-4 Премьер-Лиги, проиграв на выезде "Борнмуту" со счетом 3:1.

"Ириски" неплохо начали этот матч, а Ришарлисон даже пробил с дистанции в крестовину, однако счет открыли хозяева. В середине первого тайма "Эвертон" оказался беззащитен при розыгрыше углового, и Каллум Уилсон головой отправил мяч в ворота — 1:0.



Постепенно гости пришли в себя и незадолго до перерыва сравняли счет. Это Доминик Калверт-Левин головой замкнул навес Ришарлисона с правого края — 1:1.



Во втором тайме поначалу шла более-менее равная игра, но затем "Борнмут" на правах хозяев взял инициативу в свои руки. На 68-й минуте Фабиан Дельф подправил мяч в свои ворота после удара или прострела Райана Фрэйзера низом со штрафного — 2:1.



Спустя еще пять минут Каллум Уилсон оформил дубль, воспользовавшись дырой в обороне "Эвертона" и перебросив мяч через вышедшего из ворот Джордана Пикфорда — 3:1.



"Борнмут" — "Эвертон". Отчет о матче