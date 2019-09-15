Дини: "Фирмино — лучший 9-й номер в Премьер-Лиге"
Капитан "Уотфорда" Трой Дини назвал Роберто Фирмино лучшим центральным нападающим во всей Премьер-Лиге.
После утомительного возвращения из сборной Бразилии Фирмино не попал в стартовый состав "красных" на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла", однако травма Дивока Ориги заставила Роберто появиться на замену уже в первом тайме.
27-летний бразилец оказался к этому абсолютно готов, отметившись двумя блестящими результативными передачами на Садио Мане и Мохамеда Салаха, благодаря чему "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу со счетом 3:1.
И хотя в Премьер-Лиге полно звездных нападающих, включая Серхио Агуэро и Харри Кейна, выше всех Дини ставит именно Фирмино, который совершенно лишен эгоизма, обычно присущего другим форвардам.
"Думаю, он является, наверное, лучшим 9-м номером в лиге. Это мое личное мнение. Будучи тренером, ты хочешь, чтобы твой нападающий мог в одиночку прессинговать четверку защитников, поддерживать игру, отходить назад — вдобавок он забивает голы и ассистирует другим. На мой взгляд, в данный момент ему нет здесь равных".
"Посмотрите на парней, которые играют по краям от него. Они (Салах и Мане) забивают по 20 с лишним голов каждый сезон. У Фирмино не было плохих сезонов, но когда ты постоянно остаешься в тени тех двоих, твоя важность может не быть такой заметной".
"Однако, думаю, когда его нет в команде, это чувствуется. Причем ощутимо", — сообщил Дини Sky Sports.
15.09.2019 17:00
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Последние комментарии:
такое ощущение, что Дини уже заштатный эксперт Sky Sorrts или вроде того. по-моему, он больше всех из действующих футболистов комментирует форму игроков и стана соперников.
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Согласен с Дини. С этим глупо спорить.
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Второй после Бога!
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BBC Match of the Day 14/9/2019
Highlights from MOTD :
Liverpool vs Newcastle | Norwich vs Manchester City | Wolverhampton Wanderers vs Chelsea | Manchester United vs Leicester City | Tottenham Hotspur vs Crystal Palace | Sheffield United vs Southampton | Brighton & Hove Albion vs Burnley
через тонну рекламы можно посмотреть тут
https://vidia.tv/wonp506uyhsi.html
взято так же через тонну рекламы отсюда
https://lasthl.com/2019/09/14/bbc-match-of-the-day-14-9-2019-week-5/
у самого защита стоит, если не уверены в своей защите/своих силах в пк безопасности, то не ходите туда
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шарит, фирминыч лучший с отрывом
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пиздец кэп
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лаооооооооооол
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