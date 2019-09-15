Дини: "Фирмино — лучший 9-й номер в Премьер-Лиге"

Роберто Фирмино Капитан "Уотфорда" Трой Дини назвал Роберто Фирмино лучшим центральным нападающим во всей Премьер-Лиге.

После утомительного возвращения из сборной Бразилии Фирмино не попал в стартовый состав "красных" на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла", однако травма Дивока Ориги заставила Роберто появиться на замену уже в первом тайме.

27-летний бразилец оказался к этому абсолютно готов, отметившись двумя блестящими результативными передачами на Садио Мане и Мохамеда Салаха, благодаря чему "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу со счетом 3:1.

И хотя в Премьер-Лиге полно звездных нападающих, включая Серхио Агуэро и Харри Кейна, выше всех Дини ставит именно Фирмино, который совершенно лишен эгоизма, обычно присущего другим форвардам.

"Думаю, он является, наверное, лучшим 9-м номером в лиге. Это мое личное мнение. Будучи тренером, ты хочешь, чтобы твой нападающий мог в одиночку прессинговать четверку защитников, поддерживать игру, отходить назад — вдобавок он забивает голы и ассистирует другим. На мой взгляд, в данный момент ему нет здесь равных".

"Посмотрите на парней, которые играют по краям от него. Они (Салах и Мане) забивают по 20 с лишним голов каждый сезон. У Фирмино не было плохих сезонов, но когда ты постоянно остаешься в тени тех двоих, твоя важность может не быть такой заметной".

"Однако, думаю, когда его нет в команде, это чувствуется. Причем ощутимо", — сообщил Дини Sky Sports.


Метки Дини, Ливерпуль, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. danilych89 15.09.2019 18:10 # danilych89
    такое ощущение, что Дини уже заштатный эксперт Sky Sorrts или вроде того. по-моему, он больше всех из действующих футболистов комментирует форму игроков и стана соперников.

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  2. electric 15.09.2019 17:56 # electric
    Согласен с Дини. С этим глупо спорить.

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  3. liverpool1892est 15.09.2019 17:41 # liverpool1892est
    Второй после Бога!

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  4. h22o 15.09.2019 17:28 # h22o
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    взято так же через тонну рекламы отсюда
    https://lasthl.com/2019/09/14/bbc-match-of-the-day-14-9-2019-week-5/

    у самого защита стоит, если не уверены в своей защите/своих силах в пк безопасности, то не ходите туда

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  5. liverfun 15.09.2019 17:26 # liverfun
    шарит, фирминыч лучший с отрывом

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  6. vertigo-92 15.09.2019 17:03 # vertigo-92
    пиздец кэп

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  7. thegodfather 15.09.2019 17:00 # thegodfather
    лаооооооооооол

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