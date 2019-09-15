Дини: "Фирмино — лучший 9-й номер в Премьер-Лиге"

Капитан "Уотфорда" Трой Дини назвал Роберто Фирмино лучшим центральным нападающим во всей Премьер-Лиге.

После утомительного возвращения из сборной Бразилии Фирмино не попал в стартовый состав "красных" на субботний матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла", однако травма Дивока Ориги заставила Роберто появиться на замену уже в первом тайме.



27-летний бразилец оказался к этому абсолютно готов, отметившись двумя блестящими результативными передачами на Садио Мане и Мохамеда Салаха, благодаря чему "Ливерпуль" отпраздновал волевую победу со счетом 3:1.



И хотя в Премьер-Лиге полно звездных нападающих, включая Серхио Агуэро и Харри Кейна, выше всех Дини ставит именно Фирмино, который совершенно лишен эгоизма, обычно присущего другим форвардам.



"Думаю, он является, наверное, лучшим 9-м номером в лиге. Это мое личное мнение. Будучи тренером, ты хочешь, чтобы твой нападающий мог в одиночку прессинговать четверку защитников, поддерживать игру, отходить назад — вдобавок он забивает голы и ассистирует другим. На мой взгляд, в данный момент ему нет здесь равных".



"Посмотрите на парней, которые играют по краям от него. Они (Салах и Мане) забивают по 20 с лишним голов каждый сезон. У Фирмино не было плохих сезонов, но когда ты постоянно остаешься в тени тех двоих, твоя важность может не быть такой заметной".



"Однако, думаю, когда его нет в команде, это чувствуется. Причем ощутимо", — сообщил Дини Sky Sports.