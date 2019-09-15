Давид Сильва объяснил, почему уходит из "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва объяснил, почему он покидает клуб по окончании этого сезона.

Напомним, еще в июне Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет его 10-м и одновременно последним за "горожан".



33-летний испанец не исключает, что мог бы выступать на этом уровне и дольше, но хочет уйти, пока не начал сдавать.



"Естественно, после стольких лет уходить сложно. Я давно здесь нахожусь, но все хорошее когда-то заканчивается. Я хочу, чтобы оно закончилось именно так — на высокой ноте, оставаясь игроком высокого уровня".



"Этот клуб сильно изменился. Каждый год команда и клуб становились лучше. Поэтому оставаться здесь так долго и играть регулярно было очень сложно. Учитывая это, я доволен своими достижениями здесь", — цитирует Сильву Manchester Evening News.