Давид Сильва объяснил, почему уходит из "Сити"
Капитан "Манчестер Сити" Давид Сильва объяснил, почему он покидает клуб по окончании этого сезона.
Напомним, еще в июне Сильва объявил, что сезон 2019/20 станет его 10-м и одновременно последним за "горожан".
33-летний испанец не исключает, что мог бы выступать на этом уровне и дольше, но хочет уйти, пока не начал сдавать.
"Естественно, после стольких лет уходить сложно. Я давно здесь нахожусь, но все хорошее когда-то заканчивается. Я хочу, чтобы оно закончилось именно так — на высокой ноте, оставаясь игроком высокого уровня".
"Этот клуб сильно изменился. Каждый год команда и клуб становились лучше. Поэтому оставаться здесь так долго и играть регулярно было очень сложно. Учитывая это, я доволен своими достижениями здесь", — цитирует Сильву Manchester Evening News.
15.09.2019 16:00
Просмотров: 1109
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Красавчик! Просто Король!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий