Гвардиола саркастически поздравил "Ливерпуль" с чемпионством
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере поздравил "Ливерпуль" с завоеванием титула Премьер-Лиги.
Сенсационно проиграв новичку Премьер-Лиги "Норвичу" со счетом 3:2 накануне, "Сити" оказался уже в пяти очках позади лидирующего "Ливерпуля".
Две осечки всего в пяти проведенных матчах могут стать поводом, чтобы усомниться в шансах "Сити" настичь "Ливерпуль", однако Гвардиола призывает взглянуть в календарь.
"Слушайте, на дворе сентябрь. Мои поздравления "Ливерпулю", вы чемпионы..."
"На дворе сентябрь — что вы хотите, чтобы мы делали? Мы восстановимся, будем тренироваться и реабилитируемся".
"Мы потеряли пять очков. Против "Тоттенхэма" мы играли невероятно хорошо. Сегодня же в важные моменты игроки должны были четко знать, что им делать, но не делали этого", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.
15.09.2019 15:00
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Последние комментарии:
Ну все и ждали,что он пиз...ёт подобное,типа нахера нам первое в сентябре.
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Тухлые порвались))) Пеп Красава!
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норм потролил скаузерню, могёт
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По факту обоссал сам себя..
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Ахахахахахахаха
Охохохохохохохо
Ехехехехехехехе
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Ничего, лысый, будет еще у тебя возможность поздравить серьезно!
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Ахуела лысая залупа
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Гниль пошла в ход)
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ссыт на лузеров)
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аферист лысый пидораз
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То есть Чулси и Арсенал он даже не рассматривает как претендентов(((( понятно
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Нервишки шалят у лысого. Хахаха.
Шутки шутками, но еще 2-3 подобных слива и Ливерпуль в шоколаде.
О чемпионстве не загадываю, просто надо идти как идем...
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100% его ни о чем не спрашивали, сам не выдержал и бомбанул.
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Петухдиола даже после побед Шыти каждый раз говорит про Ливерпуль. Ебучий параноик. Зимой сотку нужно выложить за Зуму.
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