Гвардиола саркастически поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере поздравил "Ливерпуль" с завоеванием титула Премьер-Лиги.

Сенсационно проиграв новичку Премьер-Лиги "Норвичу" со счетом 3:2 накануне, "Сити" оказался уже в пяти очках позади лидирующего "Ливерпуля".



Две осечки всего в пяти проведенных матчах могут стать поводом, чтобы усомниться в шансах "Сити" настичь "Ливерпуль", однако Гвардиола призывает взглянуть в календарь.



"Слушайте, на дворе сентябрь. Мои поздравления "Ливерпулю", вы чемпионы..."



"На дворе сентябрь — что вы хотите, чтобы мы делали? Мы восстановимся, будем тренироваться и реабилитируемся".



"Мы потеряли пять очков. Против "Тоттенхэма" мы играли невероятно хорошо. Сегодня же в важные моменты игроки должны были четко знать, что им делать, но не делали этого", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.