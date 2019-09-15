Гвардиола саркастически поздравил "Ливерпуль" с чемпионством

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в саркастической манере поздравил "Ливерпуль" с завоеванием титула Премьер-Лиги.

Сенсационно проиграв новичку Премьер-Лиги "Норвичу" со счетом 3:2 накануне, "Сити" оказался уже в пяти очках позади лидирующего "Ливерпуля".

Две осечки всего в пяти проведенных матчах могут стать поводом, чтобы усомниться в шансах "Сити" настичь "Ливерпуль", однако Гвардиола призывает взглянуть в календарь.

"Слушайте, на дворе сентябрь. Мои поздравления "Ливерпулю", вы чемпионы..."

"На дворе сентябрь — что вы хотите, чтобы мы делали? Мы восстановимся, будем тренироваться и реабилитируемся".

"Мы потеряли пять очков. Против "Тоттенхэма" мы играли невероятно хорошо. Сегодня же в важные моменты игроки должны были четко знать, что им делать, но не делали этого", — цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2230

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Последние комментарии:




  1. noi39 15.09.2019 16:21 # noi39
    Ну все и ждали,что он пиз...ёт подобное,типа нахера нам первое в сентябре.

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  2. mcfc-fantactic 15.09.2019 16:09 # mcfc-fantactic
    Тухлые порвались))) Пеп Красава!

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  3. reams 15.09.2019 15:56 # reams
    норм потролил скаузерню, могёт

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  4. scouser2005 15.09.2019 15:48 # scouser2005
    По факту обоссал сам себя..

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  5. chebrec 15.09.2019 15:28 # chebrec
    Ахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  6. pavlix76 15.09.2019 15:26 # pavlix76
    Ничего, лысый, будет еще у тебя возможность поздравить серьезно!

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  7. liverpool1892est 15.09.2019 15:13 # liverpool1892est
    Ахуела лысая залупа

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  8. iskander8sg 15.09.2019 15:06 # iskander8sg
    Гниль пошла в ход)

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  9. januzaj00 15.09.2019 15:06 # januzaj00
    ссыт на лузеров)

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  10. chr1s8rown 15.09.2019 15:05 # chr1s8rown
    аферист лысый пидораз

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  11. largo-winch 15.09.2019 15:05 # largo-winch
    То есть Чулси и Арсенал он даже не рассматривает как претендентов(((( понятно

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  12. only--liverpool 15.09.2019 15:03 # only--liverpool
    Нервишки шалят у лысого. Хахаха.
    Шутки шутками, но еще 2-3 подобных слива и Ливерпуль в шоколаде.
    О чемпионстве не загадываю, просто надо идти как идем...

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  13. stavluiordinar 15.09.2019 15:03 # stavluiordinar
    100% его ни о чем не спрашивали, сам не выдержал и бомбанул.

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  14. slash-lfc 15.09.2019 15:01 # slash-lfc
    Петухдиола даже после побед Шыти каждый раз говорит про Ливерпуль. Ебучий параноик. Зимой сотку нужно выложить за Зуму.

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