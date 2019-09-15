Мане: "Мы снова хорошие друзья с Салахом"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подтвердил, что его конфликт с партнером по команде Мохамедом Салахом исчерпан.
Напомним, в победном для "красных" матче против "Бернли" перед международным перерывом Мане, будучи замененным, вспылил из-за того, что в выгодной ситуации Салах не поделился с ним мячом.
В субботу "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1, а среди авторов голов оказались и Мане, и Салах. После этого матча Садио рассказал о своих отношениях с партнером.
"Конфликт с Салахом? Это забыто. Такие вещи случаются в футболе. Иногда ты должен что-либо сказать лицо в лицо. Иногда бывает, что я сам не отдаю этот пас".
"Однако мы помирились и снова стали хорошими друзьями, как и прежде", — сообщил Мане Canal+.
September 13, 2019
15.09.2019 14:00
Просмотров: 938
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Нормальная спортивная злость. Всё нормально. Вспылил, решили. Базар окончен. а то развели Санта-барбару
(ответить)
ну это видно что салах эгоист
(ответить)
Лучше салаха в реал за под миллиарда денег
(ответить)
Ливерпуль, Мане, Солах
(ответить)
значит зимой Мане в Реал
(ответить)
как девчонки, сначала поругались, а теперь хорошие друзья.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий