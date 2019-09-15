Мане: "Мы снова хорошие друзья с Салахом"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подтвердил, что его конфликт с партнером по команде Мохамедом Салахом исчерпан.

Напомним, в победном для "красных" матче против "Бернли" перед международным перерывом Мане, будучи замененным, вспылил из-за того, что в выгодной ситуации Салах не поделился с ним мячом.



В субботу "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1, а среди авторов голов оказались и Мане, и Салах. После этого матча Садио рассказал о своих отношениях с партнером.



"Конфликт с Салахом? Это забыто. Такие вещи случаются в футболе. Иногда ты должен что-либо сказать лицо в лицо. Иногда бывает, что я сам не отдаю этот пас".



"Однако мы помирились и снова стали хорошими друзьями, как и прежде", — сообщил Мане Canal+.



