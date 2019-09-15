Мане: "Мы снова хорошие друзья с Салахом"

Мохамед Салах и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подтвердил, что его конфликт с партнером по команде Мохамедом Салахом исчерпан.

Напомним, в победном для "красных" матче против "Бернли" перед международным перерывом Мане, будучи замененным, вспылил из-за того, что в выгодной ситуации Салах не поделился с ним мячом.

В субботу "Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл" со счетом 3:1, а среди авторов голов оказались и Мане, и Салах. После этого матча Садио рассказал о своих отношениях с партнером.

"Конфликт с Салахом? Это забыто. Такие вещи случаются в футболе. Иногда ты должен что-либо сказать лицо в лицо. Иногда бывает, что я сам не отдаю этот пас".

"Однако мы помирились и снова стали хорошими друзьями, как и прежде", — сообщил Мане Canal+.


Метки Ливерпуль, Мане, Солах

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 14:00

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  1. jurgenklopp1892 15.09.2019 14:52 # jurgenklopp1892
    Нормальная спортивная злость. Всё нормально. Вспылил, решили. Базар окончен. а то развели Санта-барбару

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  2. myu99 15.09.2019 14:41 # myu99
    ну это видно что салах эгоист

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  3. shlyopka007 15.09.2019 14:35 # shlyopka007
    Лучше салаха в реал за под миллиарда денег

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  4. only--liverpool 15.09.2019 14:33 # only--liverpool
    Ливерпуль, Мане, Солах

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  5. psihofan 15.09.2019 14:04 # psihofan
    значит зимой Мане в Реал

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  6. manutd-20champ 15.09.2019 14:04 # manutd-20champ
    как девчонки, сначала поругались, а теперь хорошие друзья.

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