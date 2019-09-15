Сульшер объяснил, почему МЮ получает так много пенальти

Маркус Рэшфорд Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему его команда получает так много пенальти в последнее время.

В субботу против "Лестера" подопечные Сульшера заработали свой четвертый 11-метровый в это сезоне Премьер-Лиги.

А если считать со старта прошлого сезона, "красные дьяволы" получили на пять пенальти больше, чем кто-либо еще, однако Оле Гуннар не считает это случайностью.

"Думаю, это из-за того типа игроков, которыми мы обладаем. У них очень быстрые ноги, хорошая техника, и большинство назначенных пенальти даже не были спорными".

"Мы обладаем техничными игроками, а когда вернется Анто (Мартиаль), уверен, мы будем еще чаще претендовать на пенальти. С VAR ты будешь чаще получать пенальти, чем не получать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 13:00

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  1. blackdreamer 15.09.2019 14:10 # blackdreamer
    ротирование красного носа по старым связям просто тащят мертвый мю
    не более того
    горлум просто не хочет быстрей сутулой собак отлететь

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  2. ganinilyha 15.09.2019 13:54 # ganinilyha
    Ножки косятся. Школа Янга.

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  3. chr1s8rown 15.09.2019 13:31 # chr1s8rown
    Решфор -черный дельфин

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  4. mancunia-planet 15.09.2019 13:07 # mancunia-planet
    Вот Рэш постоянно пусть и бьёт, и вопрос закрыт

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