Сульшер объяснил, почему МЮ получает так много пенальти

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему его команда получает так много пенальти в последнее время.



В субботу против "Лестера" подопечные Сульшера заработали свой четвертый 11-метровый в это сезоне Премьер-Лиги.



А если считать со старта прошлого сезона, "красные дьяволы" получили на пять пенальти больше, чем кто-либо еще, однако Оле Гуннар не считает это случайностью.



"Думаю, это из-за того типа игроков, которыми мы обладаем. У них очень быстрые ноги, хорошая техника, и большинство назначенных пенальти даже не были спорными".



"Мы обладаем техничными игроками, а когда вернется Анто (Мартиаль), уверен, мы будем еще чаще претендовать на пенальти. С VAR ты будешь чаще получать пенальти, чем не получать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.