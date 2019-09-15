Сульшер объяснил, почему МЮ получает так много пенальти
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему его команда получает так много пенальти в последнее время.
В субботу против "Лестера" подопечные Сульшера заработали свой четвертый 11-метровый в это сезоне Премьер-Лиги.
А если считать со старта прошлого сезона, "красные дьяволы" получили на пять пенальти больше, чем кто-либо еще, однако Оле Гуннар не считает это случайностью.
"Думаю, это из-за того типа игроков, которыми мы обладаем. У них очень быстрые ноги, хорошая техника, и большинство назначенных пенальти даже не были спорными".
"Мы обладаем техничными игроками, а когда вернется Анто (Мартиаль), уверен, мы будем еще чаще претендовать на пенальти. С VAR ты будешь чаще получать пенальти, чем не получать", — цитирует Сульшера Daily Mirror.
15.09.2019 13:00
Просмотров: 1714
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ротирование красного носа по старым связям просто тащят мертвый мю
не более того
горлум просто не хочет быстрей сутулой собак отлететь
(ответить)
Ножки косятся. Школа Янга.
(ответить)
Решфор -черный дельфин
(ответить)
Вот Рэш постоянно пусть и бьёт, и вопрос закрыт
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий