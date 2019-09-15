Родри: "Теперь "Сити" будет убивать своих соперников"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что его команда собирается "убивать" своих соперников после неожиданной потери очков против "Норвича".

Накануне "горожане" потерпели свое первое за девять последних месяцев поражение в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Норвича" со счетом 3:2.

Это осечка оставила "Сити" уже в пяти очках позади "Ливерпуля", и теперь Родри с партнерами находятся в ярости.

"Конечно, это был не лучший наш матч. Мы проиграли из-за ошибок. Мы должны извлечь из них урок и не повторять в последующих матчах".

"Я не знаю, верят люди в нас или нет, но мы — команда. Мы всегда остаемся командой, проигрывая или побеждая. Вы увидите улучшенную версию "Манчестер Сити".

"Обычно после таких матчей ты убиваешь своих соперников. Это мы и постараемся сделать в следующем матче. Мы собираемся убивать наших соперников. Пеп сказал нам, что нашей команде непозволительно проигрывать, и мы должны побеждать", — сообщил Родри CityTV.


Метки Манчестер Сити, Родри

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 12:00

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  1. alexomck 15.09.2019 12:56 # alexomck
    ну и получите сроки, здесь вам и деньги арабов не помогут:)

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  2. thegodfather 15.09.2019 12:49 # thegodfather
    обычно после таких слов наступает пиздос

    гварди и его команда зазнались

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  3. gidro-met 15.09.2019 12:45 # gidro-met
    кого там эти карлики собрались убивать?))

    да им сейчас даже условный Мю люлей на отскоке может отвесить

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  4. tyhonovecky 15.09.2019 12:26 # tyhonovecky
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!
    Скриньте!!!

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  5. chr1s8rown 15.09.2019 12:17 # chr1s8rown
    И лч выигрывайте. Далбоеб

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  6. bahosh 15.09.2019 12:06 # bahosh
    Михайло, обзоры будут?

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  7. shinigami 15.09.2019 12:05 # shinigami
    ути какие злюки

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  8. lfcynwa 15.09.2019 12:03 # lfcynwa
    Раскатают какое-то говно из лч в след. матче

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  9. iskander8sg 15.09.2019 12:03 # iskander8sg
    Жлоб несчастный)

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