Родри: "Теперь "Сити" будет убивать своих соперников"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри заявил, что его команда собирается "убивать" своих соперников после неожиданной потери очков против "Норвича".
Накануне "горожане" потерпели свое первое за девять последних месяцев поражение в Премьер-Лиге, проиграв в гостях у "Норвича" со счетом 3:2.
Это осечка оставила "Сити" уже в пяти очках позади "Ливерпуля", и теперь Родри с партнерами находятся в ярости.
"Конечно, это был не лучший наш матч. Мы проиграли из-за ошибок. Мы должны извлечь из них урок и не повторять в последующих матчах".
"Я не знаю, верят люди в нас или нет, но мы — команда. Мы всегда остаемся командой, проигрывая или побеждая. Вы увидите улучшенную версию "Манчестер Сити".
"Обычно после таких матчей ты убиваешь своих соперников. Это мы и постараемся сделать в следующем матче. Мы собираемся убивать наших соперников. Пеп сказал нам, что нашей команде непозволительно проигрывать, и мы должны побеждать", — сообщил Родри CityTV.
15.09.2019 12:00
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Последние комментарии:
ну и получите сроки, здесь вам и деньги арабов не помогут:)
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обычно после таких слов наступает пиздос
гварди и его команда зазнались
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кого там эти карлики собрались убивать?))
да им сейчас даже условный Мю люлей на отскоке может отвесить
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КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
Скриньте!!!
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И лч выигрывайте. Далбоеб
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Михайло, обзоры будут?
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ути какие злюки
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Раскатают какое-то говно из лч в след. матче
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Жлоб несчастный)
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