5-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 15 сентября двумя поединками продолжится 5-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 16:00



В случае победы "Эвертон" сможет догнать по очкам занимающий вторую позицию "Манчестер Сити". Это неплохая мотивация для амбициозной команды Марку Силвы, которая, правда, не может выиграть в Премьер-Лиге уже пять выездных матчей подряд, а в этом сезоне за пределами своего стадиона еще даже не забивала. С начала прошлой кампании Премьер-Лиги в матчах с участием "Борнмута" состоялось 139 голов — больше всех, поэтому "вишенки" много забивают, но и много пропускают, что делает их непредсказуемыми. "Борнмут" ни разу не уступил во всех четырех встречах с "ирисками" в рамках Премьер-Лиги.



"Борнмут" отложит решение по полузащитнику Льюису Куку на последний момент. Ллойд Келли и Саймон Фрэнсис едва вернулись к тренировкам и играть еще не готовы.



В лазарете "Эвертона" остаются Йонас Лессль и Жан-Филипп Гбамен.



УОТФОРД — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция



Как и "Эвертон", "Арсенал" тоже может догнать "Манчестер Сити" в случае победы. Казалось бы, соперник для этого более чем подходящий — "Уотфорд" находится на последнем месте и до сих пор не одержал ни одной победы в этом сезоне. Однако есть нюанс. На прошлой неделе "шершни" уволили Хави Грасию и вернули на должность главного тренера Кике Санчеса Флореса, а такие вещи обычно воодушевляют команду. Вдобавок это будет домашний матч для "Уотфорда", поэтому "канониры" не могут рассчитывать на легкую прогулку. Ни одна из 12 последних встреч этих соперников в Премьер-Лиге не завершилась вничью.



Защитник "Уотфорда" Крэйг Кэткарт может пропустить этот матч из-за мышечных проблем, присоединившись в лазарете к капитану Трою Дини.



Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт будет отсутствовать до октября из-за повреждения лодыжки. Роб Холдинг, Киран Тирни и Эктор Беллерин набирают форму в тренировках, но играть еще не готовы.