Джака должен стать новым капитаном "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери готовится назвать полузащитника Гранита Джаку новым капитаном "канониров".

Минувшим летом "Арсенал" попрощался со своим предыдущим капитаном Лораном Косьелни, а также с несколькими его заместителями вроде Аарона Рэмси и Петра Чеха.



Новый сезон уже стартовал, однако Эмери до сих пор не объявил имя постоянного капитана. Но вскоре это должно произойти, и повязку, как утверждает Daily Mail, в постоянное пользование получит 26-летний Джака, несмотря на регулярные ошибки.



"Мы говорили с ним: если ты совершаешь ошибку, ты должен осознать ее, извлечь урок, исправить, стать лучше и повторить действие с успехом. Каждый игрок допускает ошибки, но некоторые из них преувеличивают".



"Я же сосредоточен на хороших вещах, и в этом плане Джака обладает большим характером и важен для нас".



"Он хорошо провел матч против "Тоттенхэма". Он совершил ошибку, которая повлекла пенальти, но он знает это и работает, чтобы стать лучше", — сообщил Эмери.