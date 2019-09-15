Джака должен стать новым капитаном "Арсенала"

Гранит Джака Наставник "Арсенала" Унаи Эмери готовится назвать полузащитника Гранита Джаку новым капитаном "канониров".

Минувшим летом "Арсенал" попрощался со своим предыдущим капитаном Лораном Косьелни, а также с несколькими его заместителями вроде Аарона Рэмси и Петра Чеха.

Новый сезон уже стартовал, однако Эмери до сих пор не объявил имя постоянного капитана. Но вскоре это должно произойти, и повязку, как утверждает Daily Mail, в постоянное пользование получит 26-летний Джака, несмотря на регулярные ошибки.

"Мы говорили с ним: если ты совершаешь ошибку, ты должен осознать ее, извлечь урок, исправить, стать лучше и повторить действие с успехом. Каждый игрок допускает ошибки, но некоторые из них преувеличивают".

"Я же сосредоточен на хороших вещах, и в этом плане Джака обладает большим характером и важен для нас".

"Он хорошо провел матч против "Тоттенхэма". Он совершил ошибку, которая повлекла пенальти, но он знает это и работает, чтобы стать лучше", — сообщил Эмери.


Метки Арсенал, Джака, капитаны

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 10:20

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  1. brown-ale 15.09.2019 10:43 # brown-ale
    Понимаю, насколько тяжело Эмери сделать выбор. Тут либо педики, либо днари.

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