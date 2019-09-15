Гвардиола не считает, что "Сити" проиграл из-за отсутствия Лапорта

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не связывает провал, случившийся с его командой в матче против "Норвича", с отсутствием защитника Эмерика Лапорта.

Попрощавшись летом с Венсаном Компани и потеряв на полгода с травмой Лапорта, Гвардиола составил пару центральных защитников на матч против "канареек" из Николаса Отаменди и Джона Стоунса.

В результате "горожане" пропустили три гола и потерпели неожиданное поражение со счетом 3:2, однако Гвардиола не считает связку Отаменди и Стоунса, которые за весь прошлый сезон выходили вместе только трижды в старте в рамках Премьер-Лиги, слабым звеном.

"Они много играли в паре. У нас также есть Фернандиньо и Родри, которые могут сыграть там, так что это не повод для беспокойства. Такие вещи случаются".

"Мы не ожидали травмы Эмерика, но более чем за три года вместе Джон и Николас много поиграли вместе, и благодаря им мы много побеждали".

"Лапорт травмирован, а Компани в "Андерлехте", но мы не можем делать выводы по одному матчу. Нам нужно прибавить, и я надеюсь, мы будем играть лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лапорт, Манчестер Сити, Норвич, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 09:50

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  1. serhio771 15.09.2019 11:00 # serhio771
    Пока лысый держится за голову короли на троне вместе с Клоппом и угорают над беспомощным сити, который попал под каток Норвича! Удачи, догонятели.

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  2. electric 15.09.2019 10:47 # electric
    Да ничего страшного, пепка. Просто цыгане притихнут ненадолго, а так то всем пох по сути на ваш мешок.

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  3. mancunia-planet 15.09.2019 10:39 # mancunia-planet
    Из за отсутствия Магвайера)

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  4. jurgenklopp1892 15.09.2019 09:57 # jurgenklopp1892
    Ага)))) А так же из-за присутствия Пукки))))

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