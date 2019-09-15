Гвардиола не считает, что "Сити" проиграл из-за отсутствия Лапорта

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не связывает провал, случившийся с его командой в матче против "Норвича", с отсутствием защитника Эмерика Лапорта.

Попрощавшись летом с Венсаном Компани и потеряв на полгода с травмой Лапорта, Гвардиола составил пару центральных защитников на матч против "канареек" из Николаса Отаменди и Джона Стоунса.



В результате "горожане" пропустили три гола и потерпели неожиданное поражение со счетом 3:2, однако Гвардиола не считает связку Отаменди и Стоунса, которые за весь прошлый сезон выходили вместе только трижды в старте в рамках Премьер-Лиги, слабым звеном.



"Они много играли в паре. У нас также есть Фернандиньо и Родри, которые могут сыграть там, так что это не повод для беспокойства. Такие вещи случаются".



"Мы не ожидали травмы Эмерика, но более чем за три года вместе Джон и Николас много поиграли вместе, и благодаря им мы много побеждали".



"Лапорт травмирован, а Компани в "Андерлехте", но мы не можем делать выводы по одному матчу. Нам нужно прибавить, и я надеюсь, мы будем играть лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.