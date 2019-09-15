Гвардиола не считает, что "Сити" проиграл из-за отсутствия Лапорта
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не связывает провал, случившийся с его командой в матче против "Норвича", с отсутствием защитника Эмерика Лапорта.
Попрощавшись летом с Венсаном Компани и потеряв на полгода с травмой Лапорта, Гвардиола составил пару центральных защитников на матч против "канареек" из Николаса Отаменди и Джона Стоунса.
В результате "горожане" пропустили три гола и потерпели неожиданное поражение со счетом 3:2, однако Гвардиола не считает связку Отаменди и Стоунса, которые за весь прошлый сезон выходили вместе только трижды в старте в рамках Премьер-Лиги, слабым звеном.
"Они много играли в паре. У нас также есть Фернандиньо и Родри, которые могут сыграть там, так что это не повод для беспокойства. Такие вещи случаются".
"Мы не ожидали травмы Эмерика, но более чем за три года вместе Джон и Николас много поиграли вместе, и благодаря им мы много побеждали".
"Лапорт травмирован, а Компани в "Андерлехте", но мы не можем делать выводы по одному матчу. Нам нужно прибавить, и я надеюсь, мы будем играть лучше", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
15.09.2019 09:50
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Пока лысый держится за голову короли на троне вместе с Клоппом и угорают над беспомощным сити, который попал под каток Норвича! Удачи, догонятели.
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Да ничего страшного, пепка. Просто цыгане притихнут ненадолго, а так то всем пох по сути на ваш мешок.
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Из за отсутствия Магвайера)
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Ага)))) А так же из-за присутствия Пукки))))
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