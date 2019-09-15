Мертезакер советует Озилу улучшить свою форму

Бывший капитан "Арсенала" Пер Мертезакер дал совет полузащитнику Месуту Озилу, рекомендовав тому сосредоточиться на улучшении своей формы.

В период работы Унаи Эмери главным тренером "канониров" Озилу пока не удалось застолбить за собой место в стартовом составе. В том числе это связано с тем, что Месут часто отсутствует из-за проблем со здоровьем и неважной формы.



Именно на это и советует обратить внимание своему соотечественнику, зарабатывающему 350 тысяч фунтов в неделю, Мертезакер.



"Надеюсь, Месут сможет привести себя в форму. Унаи требуется определенный уровень физической готовности. Унаи справедлив к каждому — тебе нужно достичь определенного уровня физической готовности, и тогда ты готов играть".



"Унаи пытается помочь ему. Он общается с ним и говорит: "Ты должен тренироваться на определенном уровне каждый день. Мне нужно, чтобы ты был в форме, иначе ты не будешь играть".



"Таковы мои наблюдения. Унаи включает его в заявку, но оставляет среди запасных. Если же он будет тренироваться на необходимом уровне, то сможет играть".



"Лично мне это нравится. Когда Месут в форме, он один из наших лучших игроков. Ему нужно привести себя в форму. Мы должны строить команду вокруг него и сделать его сильнее", — цитирует Мертезакера Daily Mirror.