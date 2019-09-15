Эмери рассказал, что был с Грасией, когда того уволили

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что находился вместе с Хави Грасией, когда тот был уволен из "Уотфорда".

На прошлой неделе "шершни" приняли расстаться с Грасией, который поплатился за затяжную серию провальных результатов — только одна победа в 10 последних матчах.



"Уотфорд" быстро обзавелся заменой и уже спустя полчаса после увольнения Хави объявил о возвращении в клуб Кике Санчеса Флореса.



Новость об увольнении застала Грасю врасплох — в тот момент Хави отдыхал, пользуясь международным перерывом, и случайно повстречался со своим другом Эмери в Испании.



"Это удивительно. Мы повстречались на прошлой неделе, пока я находился в своем родном городе Хондарибия вместе со своей семьей".



"Я просто прогуливался и увидел, что впереди меня Хави Грасия. Мы заговорили о нашем предстоящем матче, но закончили разговор, когда узнали, что он уволен. Хорошая история, не так ли?"



"Он очень хороший тренер, и он показал это в "Уотфорде" в прошлом году. Таково решение их клуба, и я уважаю это. Он найдет новую работу и продолжит свою карьеру — карьеру отличного тренера", — цитирует Эмери Sky Sports.