Гвардиола призвал поумерить ожидания в отношении "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не ожидать чересчур многого от его команды после поражения 3:2 от "Норвича".

В двух предыдущих сезонах "горожане" набрали 198 очков в рамках Премьер-Лиги, а в прошлой кампании были весьма близки к покеру, ограничившись треблом.



Все это очень высоко подняло планку ожиданий в отношении "Сити", поэтому каждая осечка команды Гвардиолы воспринимается как сенсация.



В субботу на "Кэрроу Роуд" "горожане", как кажется, превзошли сами себя, проиграв новичку Премьер-Лиги и пропустив три гола. Однако Гвардиола не видит повода для беспокойства.



"Я знаю, что мы представляем из себя как команда. Я знаю, чего мы добились, и я знаю, что мы будем делать снова".



"Я люблю своих игроков. Для меня удовольствие и честь работать с ними, однако мы соперничаем на высочайшем уровне. Мы не можем ожидать, что будем побеждать каждый раз и набирать более 90 очков".



"Мы непременно реабилитируемся. Сейчас нас ждет Лига Чемпионов, а затем мы вернемся".



"Мы знали о мастерстве "Норвича", и мы посвятили много дней подготовке к ним. Пропускать голы — это часть футбола, и в концовке мы очень старались избежать поражения, однако я должен поздравить "Норвич", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.