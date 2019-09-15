Почеттино: "Бекхэм мечтает, чтобы мог играть сейчас за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм мечтает, чтобы мог играть сейчас за "шпор".

В субботу Бекхэм был замечен на трибунах "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", наблюдая за яркой победой подопечных Почеттино над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.



Пользуясь случаем, Бекхэм поговорил с Почеттино и в первую очередь выразил восхищение красавцем-стадионом "Тоттенхэма".



"Мы не так много матчей сыграли здесь. Наш первый матч мы провели против "Пэлас", затем было еще несколько матчей, несколько в Лиге Чемпионов, а в этом сезоне мы сыграли здесь трижды. Для на это все еще в новинку".



"Думаю, это удивительный стадион. Я только что поговорил с Дэвидом Бекхэмом, и он сказал: "Я мечтаю, чтобы до сих пор играл в футбол и играл бы за "Тоттенхэмом", потому что этот стадион удивителен".



"Нам важно сделать этот стадион своим домом и начать чувствовать себя здесь комфортно. Он совершенно отличается от "Уайт Харт Лэйн", но, конечно, я думаю, со временем мы будем чувствовать себя здесь по-домашнему, и нашим соперникам будет сложно обыгрывать нас", — цитирует Почеттино Evening Standard.