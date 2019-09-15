Почеттино: "Бекхэм мечтает, чтобы мог играть сейчас за "Тоттенхэм"

Маурисио Почеттино и Дэвид Бекхэм Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм мечтает, чтобы мог играть сейчас за "шпор".

В субботу Бекхэм был замечен на трибунах "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", наблюдая за яркой победой подопечных Почеттино над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0.

Пользуясь случаем, Бекхэм поговорил с Почеттино и в первую очередь выразил восхищение красавцем-стадионом "Тоттенхэма".

"Мы не так много матчей сыграли здесь. Наш первый матч мы провели против "Пэлас", затем было еще несколько матчей, несколько в Лиге Чемпионов, а в этом сезоне мы сыграли здесь трижды. Для на это все еще в новинку".

"Думаю, это удивительный стадион. Я только что поговорил с Дэвидом Бекхэмом, и он сказал: "Я мечтаю, чтобы до сих пор играл в футбол и играл бы за "Тоттенхэмом", потому что этот стадион удивителен".

"Нам важно сделать этот стадион своим домом и начать чувствовать себя здесь комфортно. Он совершенно отличается от "Уайт Харт Лэйн", но, конечно, я думаю, со временем мы будем чувствовать себя здесь по-домашнему, и нашим соперникам будет сложно обыгрывать нас", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Бекхэм, Почеттино, стадионы, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2019 00:05

Количество просмотров Просмотров: 490

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. nir-vana 15.09.2019 01:01 # nir-vana
    Даже на соседнем ЕФ справа нормальный заголовок сделали

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: