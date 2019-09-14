Сульшер видит в Мактоминее лидера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар заявил, что молодой полузащитник Скотт Мактоминей превращается в лидера команды.

В субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера" Сульшер не мог рассчитывать на Поля Погба, поэтому на плечи Мактоминея легла дополнительная нагрузка.



22-летний шотландец блестяще справился со своей ролью и был признан лучшим игроком матча, завершившегося минимальной победой "Юнайтед". По мнению Сульшера, прогресс Мактоминея виден невооруженным глазом.



"Он прибавляет, не так ли? Думаю, сегодня он был великолепен. Он потерял мяч пару раз, но это ожидаемо, ведь он все еще учится этой новой роли опорного полузащитника".



"Он смело идет в подкаты, единоборства, драки, и если соперник пытается запугивать нас, он первый, кто на это ответит. Он лидер, и я бы не хотел пойти с ним в стык 50 на 50".



"Думаю, он был превосходен весь матч. Раз или два он ошибся, но он достаточно уверен в себе, чтобы продолжать в том же духе, и я очень рад за него", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.