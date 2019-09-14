Лэмпард рад за молодежь "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард порадовался за свою молодежь, которая обеспечила команде победу 2:5 над "Вулверхэмптоном".

Все пять голов "синих" в субботнем матче на "Молинью" были забиты игроками не старше 21 года. Фикайо Томори открыл счет, Тэмми Абрахэм оформил хет-трик, а Мейсон Маунт поставил точку в игре.



Примечательно, что все трое являются воспитанниками академии "Челси", и Лэмпард безмерно рад их успехам.



"Я рад за них всех, но особенно за Фикайо Томори. Он так упорно работал, чтобы оказался в своем нынешнем положении, и это прекрасно".



"Также я рад за Тэмми Абрахэма и Мейсона Маунта. Мы стараемся давать шансы молодым, а они забивают голы, используют моменты и показывают нам, почему мы должны продолжать ставить их в состав".



"Они заслуживают этого, у них есть мастерство, но также они обладают любовью к этому клубу, потому что они воспитаны этим клубом", — сообщил Лэмпард BBC.