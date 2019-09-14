Антонио Рюдигер получил новую травму

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер получил новую травму в своем первом матче в этом сезоне.

Воскресный выезд на "Молинью" стал первым матчем для Рюдигера с апреля, когда он перенес операцию на колене.

Учитывая столь длительное отсутствие, Антонио смотрелся великолепно, однако после 45 минут главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард снял его с игры — как оказалось, вынужденно.

"У него возникли проблемы с пахом. Это случилось около меня — он поскользнулся на какой-то металлической поверхности, и от этого у него возник дискомфорт в паховых мышцах".

"Надеюсь, это не слишком серьезно. Его замена была, скорее, мерой предосторожности, потому что он чувствовал боль, и в ближайшие пару дней мы его обследуем".

"Это случилось прямо перед перерывом — мяч скакал, а он выбежал за пределы поля и там получил повреждение. Надеюсь, он будет в порядке к матчу Лиги Чемпионов", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Рюдигер, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2019 21:45

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