"Сити" сенсационно проиграл "Норвичу" и отпустил "Ливерпуль" на пять очков

Теему Пукки "Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на пять очков, потерпев сенсационное поражение от новичка Премьер-Лиги "Норвича" со счетом 3:2.

Главный тренер "канареек" Даниэль Фарке недосчитался сразу 11 игроков с травмами, включая четырех, что были в старте в предыдущем матче. Вместо них вышли Сэм Байрам, Кенни Маклин, Ибрагим Амаду и Александр Тетти.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки, включая одну вынужденную. Джон Стоунс заменил в центре обороны травмированного Эмерика Лапорта, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились вместо Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.

"Сити" начал матч, владея инициативой, однако остроты не создавал и позволил хозяевам использовать их первый же шанс. На 18-й минуте Маклин откликнулся на подачу углового и без помех пробил головой — 1:0.

"Горожане" слегка прибавили, но этого все равно было недостаточно, а затем "Норвич" взял и удвоил счет. В результате контратаки Теему Пукки остался один на один с Кайлом Уолкером, но обыгрывать и смещаться в центр не стал, а отдал роскошную передачу на Тодда Кантуэлла, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.

Спустя две минуты "горожане" едва не отыграли один гол, но удар Рахима Стерлинга головой пришелся в штангу.

В остатке тайма "канарейки" чувствовали себя достаточно комфортно, сдерживая натиск соперника, но — к большому разочарованию публики "Кэрроу Роуд" — пропустили гол "в раздевалку". Это Серхио Агуэро кивком головы отправил мяч в ворота после передачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:1.

В начале второго тайма защитники "Сити" допустил два грубейших ляпа в обороне, и если в первом случае Пукки простил Эдерсона, то во втором случае лучший игрок Премьер-Лиги в августе был точен — 3:1.

Гол Пукки снова перевел игру в то русло, когда одна команда уверенно отбивается, а у другой фатально ничего не получается. Пару неплохих шансов имел Агуэро, но ему не повезло, а партнеры его не поддержали.

Хуже всего для гостей было то, что голкиперу "Норвича" Тиму Крулу почти не приходилось совершать спасений. Лишь на 87-й минуте голландец проявил свое мастерство, отразив удар Агуэро головой.

А на 88-й минуте, когда "канарейки" уже подустали, Родри было позволено пробить с линии штрафной — 3:2. Перед гостями забрезжила надежда на спасение матча, но было уже слишком поздно.

"Сити" явно встал не с той ноги — то ли дело в международном перерыве, то ли сказался недостаточный настрой как на матч против новичка Премьер-Лиги. А, возможно, это сочетание факторов. Так или иначе, но "горожане" не был похожи на себя, а "Норвич" сполна воспользовался своими шансами.

"Норвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Норвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2019 21:25

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Последние комментарии:




  1. mufc1994 14.09.2019 22:24 # mufc1994
    Хах, опять лузерxуйцы начали пи3деть про чемпик, как в том году, но будет рофл, если снова о6оcрутся))

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  2. rentv 14.09.2019 22:19 # rentv
    World's best cities, 2019.

    1. London
    2. Paris
    3. New York City
    4. Tokyo
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    8. Singapore
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    10. San Francisco

    (Resonance Consultancy)

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  3. kos9k 14.09.2019 22:17 # kos9k
    Ну что, "ситезены" и просто хэйтеры Королей Европы

    Вот уже на 5 очков "горожане" отстают от великолепного Ливерпуля Юргена Клоппа. А прошло то всего 5 туров. Вы представьте какой будет отрыв в конце сезона. Заказываете платочки, потому что Ливерпуль в этом сезоне намеревается сделать Золотой Пэнта-трик: АПЛ, клубный ЧМ, Кубок Лиги, Кубок Англии и ЛЧ.

    Сегодня мы окончательно убедились, что лучшие тренера мира из Германии: Хитцвельд, Хайнкес, Клопп, Лёв, Фарке и многие другие будут на голову выше распиареных Гвардиол и Фергюсонов.

    Всем YNWA и поздравляю с чемпионством истинных скаузеров!

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  4. contrario 14.09.2019 22:09 # contrario
    Фати неплох.

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  5. thegodfather 14.09.2019 22:09 # thegodfather
    фати, перес, артур...кто эти люди

    но фати этот топарик 16летний
    у барсы аки у челси топовая молодежь

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  6. liverpool22 14.09.2019 22:09 # liverpool22
    Норвич - новичок АПЛ раздербанил самого короля Англии, это вообще нонсенс))))
    Чемпионшип по лучше АПЛ?)

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  7. thegodfather 14.09.2019 22:09 # thegodfather
    валя мертва
    2-0

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  8. reams 14.09.2019 22:08 # reams
    вынесите кто-нибудь уже ливеру кубок АПЛ ну вы чего

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  9. contrario 14.09.2019 22:06 # contrario
    оборона Валенсии это что-то, лолига

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  10. thegodfather 14.09.2019 22:05 # thegodfather
    валя уже пустила )))

    там это, состав у барсы полный пздц...
    ваще что за люди там играют )))
    кроме бускетса, защиты и гризмана никого не знаю толком )

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  11. machete147703 14.09.2019 22:03 # machete147703
    Как правило, мансити после таких поражений становится машиной. Так что рано что-то говорить...
    Чебрец! Ты как всегда, сбежал с дурдома!!!

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  12. thegodfather 14.09.2019 22:01 # thegodfather
    лол, я не знал, что годин в интер перешел

    он символ атмд...

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  13. liverpool22 14.09.2019 22:00 # liverpool22
    Стишок:
    Норвич на классе победил,
    Пукки в очередной раз забил!

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  14. chronicle 14.09.2019 22:00 # chronicle
    ПРЕДЛАГАЮ ОТМЕТИТЬ ЧЕМПИОНСТВО ЛИВЕРПУЛЯ В КИЕВЕ

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  15. mata05 14.09.2019 21:55 # mata05
    Пля если б не эти тупые ничьи с шефилдом и лестером ща очеарику в затылок плевали бы

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  16. madchester 14.09.2019 21:54 # madchester
    колбасные ну чё где чемпионство будете праздновать?

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  17. dragon 14.09.2019 21:51 # dragon
    Вот это я понимаю, королевский минет с проглотом и раздолбаными анусами фанов голубого вагона.

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  18. madchester 14.09.2019 21:51 # madchester
    Грузите хаты на победу ливера в апл,инфа железобетон!

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  19. rj1992 14.09.2019 21:47 # rj1992
    Что тут скажешь ЛФК заслужили чемпик за 30 лет смеха... Вот смотришь как они забивают соперникам как постановы какие сверху. Дубравка валяется как алкаш и мане добивает в пустые, салах забивает когда защитник упал как говно и не смог помешать муслиму. Добавить сюда еще и то что ЛФК с Сосярами сильнее всех на голову в АПЛ. + Сити стало лихорадить и травмы ключевых ребят. ЛФК кстати идет без потерь особых. Алису как оказалось и нонейм меняет без потери качества.
    Этот момент должен был настать и он настал ЛФК сейчас принц=будущий король АПЛ. Конечно, возможно, несправедливо что Хендо поднимет Чашу АПЛ, а Стиви за это рюмашку. Ну а хули вы хотели раньше у ЛФК не было Фирмы и Дика, без этих двух бистов ЛФК = МЮ!

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  20. alexomck 14.09.2019 21:44 # alexomck
    Арсенал, Эвертон или ВХ могут на 3е место выйти:)

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