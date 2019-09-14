"Сити" сенсационно проиграл "Норвичу" и отпустил "Ливерпуль" на пять очков
"Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на пять очков, потерпев сенсационное поражение от новичка Премьер-Лиги "Норвича" со счетом 3:2.
Главный тренер "канареек" Даниэль Фарке недосчитался сразу 11 игроков с травмами, включая четырех, что были в старте в предыдущем матче. Вместо них вышли Сэм Байрам, Кенни Маклин, Ибрагим Амаду и Александр Тетти.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки, включая одну вынужденную. Джон Стоунс заменил в центре обороны травмированного Эмерика Лапорта, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились вместо Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.
"Сити" начал матч, владея инициативой, однако остроты не создавал и позволил хозяевам использовать их первый же шанс. На 18-й минуте Маклин откликнулся на подачу углового и без помех пробил головой — 1:0.
"Горожане" слегка прибавили, но этого все равно было недостаточно, а затем "Норвич" взял и удвоил счет. В результате контратаки Теему Пукки остался один на один с Кайлом Уолкером, но обыгрывать и смещаться в центр не стал, а отдал роскошную передачу на Тодда Кантуэлла, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.
Спустя две минуты "горожане" едва не отыграли один гол, но удар Рахима Стерлинга головой пришелся в штангу.
В остатке тайма "канарейки" чувствовали себя достаточно комфортно, сдерживая натиск соперника, но — к большому разочарованию публики "Кэрроу Роуд" — пропустили гол "в раздевалку". Это Серхио Агуэро кивком головы отправил мяч в ворота после передачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:1.
В начале второго тайма защитники "Сити" допустил два грубейших ляпа в обороне, и если в первом случае Пукки простил Эдерсона, то во втором случае лучший игрок Премьер-Лиги в августе был точен — 3:1.
Гол Пукки снова перевел игру в то русло, когда одна команда уверенно отбивается, а у другой фатально ничего не получается. Пару неплохих шансов имел Агуэро, но ему не повезло, а партнеры его не поддержали.
Хуже всего для гостей было то, что голкиперу "Норвича" Тиму Крулу почти не приходилось совершать спасений. Лишь на 87-й минуте голландец проявил свое мастерство, отразив удар Агуэро головой.
А на 88-й минуте, когда "канарейки" уже подустали, Родри было позволено пробить с линии штрафной — 3:2. Перед гостями забрезжила надежда на спасение матча, но было уже слишком поздно.
"Сити" явно встал не с той ноги — то ли дело в международном перерыве, то ли сказался недостаточный настрой как на матч против новичка Премьер-Лиги. А, возможно, это сочетание факторов. Так или иначе, но "горожане" не был похожи на себя, а "Норвич" сполна воспользовался своими шансами.
"Норвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
14.09.2019 21:25
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Последние комментарии:
Хах, опять лузерxуйцы начали пи3деть про чемпик, как в том году, но будет рофл, если снова о6оcрутся))
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World's best cities, 2019.
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(Resonance Consultancy)
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Ну что, "ситезены" и просто хэйтеры Королей Европы
Вот уже на 5 очков "горожане" отстают от великолепного Ливерпуля Юргена Клоппа. А прошло то всего 5 туров. Вы представьте какой будет отрыв в конце сезона. Заказываете платочки, потому что Ливерпуль в этом сезоне намеревается сделать Золотой Пэнта-трик: АПЛ, клубный ЧМ, Кубок Лиги, Кубок Англии и ЛЧ.
Сегодня мы окончательно убедились, что лучшие тренера мира из Германии: Хитцвельд, Хайнкес, Клопп, Лёв, Фарке и многие другие будут на голову выше распиареных Гвардиол и Фергюсонов.
Всем YNWA и поздравляю с чемпионством истинных скаузеров!
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Фати неплох.
(ответить)
фати, перес, артур...кто эти люди
но фати этот топарик 16летний
у барсы аки у челси топовая молодежь
(ответить)
Норвич - новичок АПЛ раздербанил самого короля Англии, это вообще нонсенс))))
Чемпионшип по лучше АПЛ?)
(ответить)
валя мертва
2-0
(ответить)
вынесите кто-нибудь уже ливеру кубок АПЛ ну вы чего
(ответить)
оборона Валенсии это что-то, лолига
(ответить)
валя уже пустила )))
там это, состав у барсы полный пздц...
ваще что за люди там играют )))
кроме бускетса, защиты и гризмана никого не знаю толком )
(ответить)
Как правило, мансити после таких поражений становится машиной. Так что рано что-то говорить...
Чебрец! Ты как всегда, сбежал с дурдома!!!
(ответить)
лол, я не знал, что годин в интер перешел
он символ атмд...
(ответить)
Стишок:
Норвич на классе победил,
Пукки в очередной раз забил!
(ответить)
ПРЕДЛАГАЮ ОТМЕТИТЬ ЧЕМПИОНСТВО ЛИВЕРПУЛЯ В КИЕВЕ
(ответить)
Пля если б не эти тупые ничьи с шефилдом и лестером ща очеарику в затылок плевали бы
(ответить)
колбасные ну чё где чемпионство будете праздновать?
(ответить)
Вот это я понимаю, королевский минет с проглотом и раздолбаными анусами фанов голубого вагона.
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Грузите хаты на победу ливера в апл,инфа железобетон!
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Что тут скажешь ЛФК заслужили чемпик за 30 лет смеха... Вот смотришь как они забивают соперникам как постановы какие сверху. Дубравка валяется как алкаш и мане добивает в пустые, салах забивает когда защитник упал как говно и не смог помешать муслиму. Добавить сюда еще и то что ЛФК с Сосярами сильнее всех на голову в АПЛ. + Сити стало лихорадить и травмы ключевых ребят. ЛФК кстати идет без потерь особых. Алису как оказалось и нонейм меняет без потери качества.
Этот момент должен был настать и он настал ЛФК сейчас принц=будущий король АПЛ. Конечно, возможно, несправедливо что Хендо поднимет Чашу АПЛ, а Стиви за это рюмашку. Ну а хули вы хотели раньше у ЛФК не было Фирмы и Дика, без этих двух бистов ЛФК = МЮ!
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Арсенал, Эвертон или ВХ могут на 3е место выйти:)
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