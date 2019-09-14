"Сити" сенсационно проиграл "Норвичу" и отпустил "Ливерпуль" на пять очков

"Манчестер Сити" отпустил "Ливерпуль" уже на пять очков, потерпев сенсационное поражение от новичка Премьер-Лиги "Норвича" со счетом 3:2.

Главный тренер "канареек" Даниэль Фарке недосчитался сразу 11 игроков с травмами, включая четырех, что были в старте в предыдущем матче. Вместо них вышли Сэм Байрам, Кенни Маклин, Ибрагим Амаду и Александр Тетти.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола произвел три перестановки, включая одну вынужденную. Джон Стоунс заменил в центре обороны травмированного Эмерика Лапорта, Илкай Гюндоган и Бернарду Силва появились вместо Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза.



"Сити" начал матч, владея инициативой, однако остроты не создавал и позволил хозяевам использовать их первый же шанс. На 18-й минуте Маклин откликнулся на подачу углового и без помех пробил головой — 1:0.



"Горожане" слегка прибавили, но этого все равно было недостаточно, а затем "Норвич" взял и удвоил счет. В результате контратаки Теему Пукки остался один на один с Кайлом Уолкером, но обыгрывать и смещаться в центр не стал, а отдал роскошную передачу на Тодда Кантуэлла, которому лишь оставалось подставить ногу — 2:0.



Спустя две минуты "горожане" едва не отыграли один гол, но удар Рахима Стерлинга головой пришелся в штангу.



В остатке тайма "канарейки" чувствовали себя достаточно комфортно, сдерживая натиск соперника, но — к большому разочарованию публики "Кэрроу Роуд" — пропустили гол "в раздевалку". Это Серхио Агуэро кивком головы отправил мяч в ворота после передачи Бернарду Силвы с левого фланга — 2:1.



В начале второго тайма защитники "Сити" допустил два грубейших ляпа в обороне, и если в первом случае Пукки простил Эдерсона, то во втором случае лучший игрок Премьер-Лиги в августе был точен — 3:1.



Гол Пукки снова перевел игру в то русло, когда одна команда уверенно отбивается, а у другой фатально ничего не получается. Пару неплохих шансов имел Агуэро, но ему не повезло, а партнеры его не поддержали.



Хуже всего для гостей было то, что голкиперу "Норвича" Тиму Крулу почти не приходилось совершать спасений. Лишь на 87-й минуте голландец проявил свое мастерство, отразив удар Агуэро головой.



А на 88-й минуте, когда "канарейки" уже подустали, Родри было позволено пробить с линии штрафной — 3:2. Перед гостями забрезжила надежда на спасение матча, но было уже слишком поздно.



"Сити" явно встал не с той ноги — то ли дело в международном перерыве, то ли сказался недостаточный настрой как на матч против новичка Премьер-Лиги. А, возможно, это сочетание факторов. Так или иначе, но "горожане" не был похожи на себя, а "Норвич" сполна воспользовался своими шансами.



"Норвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче