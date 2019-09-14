Сульшер: "Не было похоже, что Магуайр слишком скучает по "Лестеру"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил игру защитника Харри Магуайра против его бывшего клуба "Лестера".
Открыв счет против "лис" уже на восьмой минуте усилиями Маркуса Рэшфорда, в остатке матча "Юнайтед" был вынужден сдерживать попытки соперника уйти от поражения.
В итоге "красные дьяволы" сохранили победный счет и не пропустили, и Сульшер считает, что в этом большая заслуга Магуайра, который впервые играл против "Лестера" после смены клуба минувшим летом.
"Не было похоже на то, что он слишком по ним скучает! Он был очень хорош, всеми мыслями находился в игре и был так спокоен с мячом, что нам и требовалось во втором тайме".
"Магуайр сыграл выдающимся образом. Джейми Варди был довольно незаметен сегодня, а такое нечасто можно про него сказать. Магуайр и Линделеф оба были очень хороши. Крайние защитники тоже достойно потрудились".
"Я очень уважаю Варди, он центральный нападающий моего типа, он открывается за спиной защитников и постоянно их напрягает, и ты должен был очень внимателен при принятии решений. Они оба подтвердили свой класс. У них с Харри было несколько забегов, и Харри хорошо справился", — сообщил Сульшер Sky Sports.
14.09.2019 21:00
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Последние комментарии:
Магуаер топ
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А для меня сегодняшний матч это очередная плохая игра в исполнении мю. Да вообще игры в нападении не было, в центре поля ещё более или менее. Если бы не сомнительный пенальти, то опять в ничью сыграли бы. Хорошо сегодня защита не сплоховало
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В целом команда сыграла хорошо, фреда изначально нужно было выпускать , центр нужен погба фред мактоминей, перейра с лавки будет прекрасно выходить , в плане тактики и замен сульшер топ , против лестера трудно будет играть всем , биссака монстр, мэддисона нужно брать вместо погба
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