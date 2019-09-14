Сульшер: "Не было похоже, что Магуайр слишком скучает по "Лестеру"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил игру защитника Харри Магуайра против его бывшего клуба "Лестера".

Открыв счет против "лис" уже на восьмой минуте усилиями Маркуса Рэшфорда, в остатке матча "Юнайтед" был вынужден сдерживать попытки соперника уйти от поражения.



В итоге "красные дьяволы" сохранили победный счет и не пропустили, и Сульшер считает, что в этом большая заслуга Магуайра, который впервые играл против "Лестера" после смены клуба минувшим летом.



"Не было похоже на то, что он слишком по ним скучает! Он был очень хорош, всеми мыслями находился в игре и был так спокоен с мячом, что нам и требовалось во втором тайме".



"Магуайр сыграл выдающимся образом. Джейми Варди был довольно незаметен сегодня, а такое нечасто можно про него сказать. Магуайр и Линделеф оба были очень хороши. Крайние защитники тоже достойно потрудились".



"Я очень уважаю Варди, он центральный нападающий моего типа, он открывается за спиной защитников и постоянно их напрягает, и ты должен был очень внимателен при принятии решений. Они оба подтвердили свой класс. У них с Харри было несколько забегов, и Харри хорошо справился", — сообщил Сульшер Sky Sports.