"Тоттенхэм" разгромил "Пэлас"
Оставив позади спекуляции летнего трансферного окна, "Тоттенхэм" катком проехался по "Кристал Пэлас" — 4:0.
Своим первым в этом сезоне появлением в старте "шпор" отметился Серж Орье. Он заменил Давинсона Санчеса.
Место в старте "орлов" впервые в сезоне получил Мамаду Сако. Он и Андрос Таунсенд вышли вместо Мартина Келли и Джеймса Макартура.
В начале матча "Пэлас" отметился опасным розыгрышем штрафного. В ответ на это Тоби Алдервейрелд со свей половины поля сделал заброс вперед на Сон Хен Мина, который рванул к воротам, сместился мимо двух защитников и закатил мяч в ближний угол — 1:0.
В середине тайма "Тоттенхэм" еще дважды огорчил своего соперника. Сперва Патрик Ван Анхольт срезал мяч в свои ворота после прострела Орье — 2:0. А затем неудержимый Сон, затаившись за спиной защитника, пробил по летящему мячу после заброса с фланга от Данни Роуза — 3:0.
На этом избиение "орлов" не закончилось. На 42-й минуте "Тоттенхэм" провел быструю комбинацию, в завершении которой Эрик Ламела на дальней штанге замкнул прострел Харри Кейна — 4:0.
После перерыва Сон и Ламела вполне могли забить еще, впрочем ни им, ни Гари Кэхиллу с Шейху Куяте на противоположном краю поля не повезло.
Отчаянный напор "Тоттенхэма" в первом тайме застал "Пэлас" врасплох, а когда счет уже стал разгромным, игра была предрешена.
"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
14.09.2019 19:10
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