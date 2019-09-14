"Тоттенхэм" разгромил "Пэлас"

Оставив позади спекуляции летнего трансферного окна, "Тоттенхэм" катком проехался по "Кристал Пэлас" — 4:0.

Своим первым в этом сезоне появлением в старте "шпор" отметился Серж Орье. Он заменил Давинсона Санчеса.



Место в старте "орлов" впервые в сезоне получил Мамаду Сако. Он и Андрос Таунсенд вышли вместо Мартина Келли и Джеймса Макартура.



В начале матча "Пэлас" отметился опасным розыгрышем штрафного. В ответ на это Тоби Алдервейрелд со свей половины поля сделал заброс вперед на Сон Хен Мина, который рванул к воротам, сместился мимо двух защитников и закатил мяч в ближний угол — 1:0.



В середине тайма "Тоттенхэм" еще дважды огорчил своего соперника. Сперва Патрик Ван Анхольт срезал мяч в свои ворота после прострела Орье — 2:0. А затем неудержимый Сон, затаившись за спиной защитника, пробил по летящему мячу после заброса с фланга от Данни Роуза — 3:0.



На этом избиение "орлов" не закончилось. На 42-й минуте "Тоттенхэм" провел быструю комбинацию, в завершении которой Эрик Ламела на дальней штанге замкнул прострел Харри Кейна — 4:0.



После перерыва Сон и Ламела вполне могли забить еще, впрочем ни им, ни Гари Кэхиллу с Шейху Куяте на противоположном краю поля не повезло.



Отчаянный напор "Тоттенхэма" в первом тайме застал "Пэлас" врасплох, а когда счет уже стал разгромным, игра была предрешена.



"Тоттенхэм" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче