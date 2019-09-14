Хет-трик Абрахэма помог "Челси" разгромить "Вулверхэмптон"

Хет-трик Тэмми Абрахэма помог "Челси" переиграть на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:5.

В стартовом составе "волков" относительно поражения 3:2 от "Эвертона" появились Хесус Вальехо, Хонни, Жоау Моутиньо и Диогу Жота.



Четыре изменения может было насчитать и у "синих". Свой шанс получили Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Виллиан.



Первые полчаса матча на "Молинью" были ничем не примечательны, однако это ожидание зрителей было вознаграждено. На 31-й минуте Фикайо Томори нанес крученый удар с 25-30 метров, чем застал голкипера врасплох — 0:1.



Почти сразу же "Челси" удвоил счет. Окрыленный своим голом Томори продвинулся вперед, отдал на Мейсона Маунта, и хотя того сбили, мяч отскочил к Тэмми Абрахэму, который технично развернулся и расстрелял ворота из центральной зоны — 0:2.



Под занавес первого тайма "синие" забили еще один гол. Это Абрахэм замкнул головой навесную передачу Алонсо от линии штрафной — 0:3.



Вскоре после начала второго тайма Абрахэм, сделавший два дубля в двух предыдущих матчах, оформил хет-трик. Тэмми на рывке ушел от Конора Коуди как от стоячего и с правого края штрафной пробил в дальний угол ворот — 0:4.



На этом голевые успехи Абрахэма не закончились. На 69-й минуте Тэмми подправил мяч в своим ворота после удара головой Ромена Саисса — 1:4.



В концовке "Челси" совсем успокоился и позволил "волкам" отыграть еще один гол. Это Патрик Кутроне подоспел на добивание после отраженного Кепой Аррисабалагой удара перед собой — 2:4.



Тем не менее, последнее слово в матче все равно осталось за гостями. На исходе компенсированного времени Маунт ворвался в штрафную по левому краю, легко оторвался от защитника и пробил — 2:5.



Два пропущенных гола слегка подпортили впечатление от игры "Челси", который расслабился раньше времени, однако это все равно выразительная и крупная побед, которая определенно придаст уверенности молодой команде Фрэнка Лэмпарда.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче