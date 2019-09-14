Хет-трик Абрахэма помог "Челси" разгромить "Вулверхэмптон"
Хет-трик Тэмми Абрахэма помог "Челси" переиграть на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:5.
В стартовом составе "волков" относительно поражения 3:2 от "Эвертона" появились Хесус Вальехо, Хонни, Жоау Моутиньо и Диогу Жота.
Четыре изменения может было насчитать и у "синих". Свой шанс получили Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Маркос Алонсо и Виллиан.
Первые полчаса матча на "Молинью" были ничем не примечательны, однако это ожидание зрителей было вознаграждено. На 31-й минуте Фикайо Томори нанес крученый удар с 25-30 метров, чем застал голкипера врасплох — 0:1.
Почти сразу же "Челси" удвоил счет. Окрыленный своим голом Томори продвинулся вперед, отдал на Мейсона Маунта, и хотя того сбили, мяч отскочил к Тэмми Абрахэму, который технично развернулся и расстрелял ворота из центральной зоны — 0:2.
Под занавес первого тайма "синие" забили еще один гол. Это Абрахэм замкнул головой навесную передачу Алонсо от линии штрафной — 0:3.
Вскоре после начала второго тайма Абрахэм, сделавший два дубля в двух предыдущих матчах, оформил хет-трик. Тэмми на рывке ушел от Конора Коуди как от стоячего и с правого края штрафной пробил в дальний угол ворот — 0:4.
На этом голевые успехи Абрахэма не закончились. На 69-й минуте Тэмми подправил мяч в своим ворота после удара головой Ромена Саисса — 1:4.
В концовке "Челси" совсем успокоился и позволил "волкам" отыграть еще один гол. Это Патрик Кутроне подоспел на добивание после отраженного Кепой Аррисабалагой удара перед собой — 2:4.
Тем не менее, последнее слово в матче все равно осталось за гостями. На исходе компенсированного времени Маунт ворвался в штрафную по левому краю, легко оторвался от защитника и пробил — 2:5.
Два пропущенных гола слегка подпортили впечатление от игры "Челси", который расслабился раньше времени, однако это все равно выразительная и крупная побед, которая определенно придаст уверенности молодой команде Фрэнка Лэмпарда.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
14.09.2019 19:05
Просмотров: 735
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Муму - лошары, Ливерка - полюбому обоссутся как обычно, Арсенал - терпилы, что с них взять? Тоттенхэм - недоживут до весны, курей по осени считают ведь.
(ответить)
В следующих матчах без: Канте, Абрахама + Одои все никак не вернется из лазарета. Его там прописали, что ли.
Кепа красава. Выручил в 2-ух моментах, но защитники подвели его который матч: Зума и Томори при угловых будто замирают и не борятся.
Рs. Алонсо удивил, конечно. Практически ничего не позволил сделать и задушил на своем фланге того паренька чернокожего, который в качалке пересидел
(ответить)
Абрахам должен получить лучшего игрока сентября если похоронит колбасных чмырей свальщиков, а так все голы забили воспитанники, не то что мешки типа колбас и скама, по 100 лямов за каждого игрока с зарплатой 500 кк, тем временем Челси ни копейки не потратил все ровно е6ет всех и вся в АПЛ
(ответить)
волки как всегда, с топами играют на смерть, а от середняков пускают
(ответить)
Пенсы красавцы
(ответить)
Ахуеть! Чё там пенсы творили? Даже наверное гляну матч в записи, что делаю чрезвычайно редко.
(ответить)
абрахам дрогба на минималках
на золотую бутсу поборется
(ответить)
че там. а когда фирмино Салах или Мане хэт трик сделают
(ответить)
Норм - все 11 голов Челси - это Абрахам, Маунт и Томори. Самое время Блюсвину отреспавниться и сказать что все проблемы неудачного старта Челси - это то, что Лэмпс слишком доверяет молодёжи.
(ответить)
Сегодня Абрахэм действительно классно отыграл.
(ответить)
кепа - дырявая распиаренная xуйня. Развёл Атлетик пенсов нормас канеш
Ливер обязан брать 3 очка на старом обоссанном мосту
(ответить)
Задача Френка не дать Абрахаму звезду словить, а так норм полет
(ответить)
абрахам топарик
и эт, у нас абсолютно худшая защита в апл на данный момент
конгратс )
(ответить)
Челси забивает пять и создает по 10-15 хороших моментов за матч, но каждый раз думаешь, что еще немного соперник прибавит и будет потеря очков. Но футбол веселый, счет отображает содержание.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий